凱道反鐵籠公投 蘇揆：國民黨最沒資格談公投

（中央社記者顧荃台北7日電）國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投活動，行政院長蘇貞昌說，「國民黨最沒資格談公投」，過去國民黨一直把公投視為洪水猛獸，這時候卻為了選舉，在那裡「黃鼠狼給雞拜年」。

反對公投法修法，國民黨今天下午在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，5名黨內總統參選人包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都會到場，前總統馬英九也確定出席。

蘇貞昌下午出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」，會前受訪時表示，「國民黨最沒資格談公投」，過去公投之所以會這麼慢、這麼痛苦，就是因為國民黨一直把公投視為洪水猛獸，是因為有民進黨跟台灣人民的堅定努力，公投鳥籠門檻才能一步一步解放。

蘇貞昌指出，正因為公投的門檻降低，台灣人民才能「出籠」行使公投權力，提案才能越來越多；也正因為公投成案越來越多，去年的選舉併行公投，才會變得太多案，以至於投票要排隊兩、三小時，已經投票截止在開票，還有人在投票。

蘇貞昌說，所以公投法修法是效法民主先進國家，像英國、加拿大、瑞士等，這些國家都是公投與選舉脫鉤，也就是一年選舉、一年公投，且不降低或增加公投的門檻，修法只是讓以後的公投更方便，讓以後的公投能夠更加理性思考，不會妨礙到選舉投票的速度，相信未來台灣人民行使公投權力會更方便。

他說，一直阻擋公投的國民黨，卻這個時候為了選舉，在那裡「黃鼠狼給雞拜年，實在是不安好心，是假的誠意」。

另外，對於總統蔡英文探視獨派大老辜寬敏，蘇貞昌說，民進黨的初選已經完成，進入整隊階段。民進黨堅持維護自由民主，也都知道為維護自由民主，大家要團結一致，沒有分裂的本錢，相信不只是民主的前輩，所有世代都知道民主必須團結來維護，希望大家一起加油。（編輯：蘇志宗）1080707