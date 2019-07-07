未出席反鐵籠公投會師 王金平爆中午才獲邀

國民黨7日下午在凱道舉辦反鐵籠公投活動，前立法院長王金平（中）人則在彰化出席活動，並未出席。王金平受訪說，中午才接獲通知，已來不及參加，祝福活動順利圓滿。（王金平競選團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年7月7日

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投凱道大會師，未出席的前立法院長王金平說，約中午12時才接獲通知，「所以一切都來不及」，但祝福活動順利圓滿，促成整個黨的大團結。

王金平今天到彰化縣出席正德社會福利慈善基金會全國志工大會，對於未出席國民黨的反鐵籠公投凱道大會師，他受訪表示，（國民黨）那邊沒有參選，所以不用上台，且中午才獲邀上台講話，他行程都安排好，來不及參加。

王金平表示，祝福反鐵籠公投活動非常熱烈、非常順利圓滿，而且促成整個黨大團結，每一名參選人都能夠向支持者說明訴求及反鐵籠公投的意義，及對於團結的決心與治國理念，最後希望大家團結一致，共同謀求公元2020年讓國民黨重返執政。

國民黨明天起展開總統初選民調，媒體詢問：「若接到電話，會不會說支持誰？」王金平表示，當然可以拒絕選擇，但大概很難有機會被問到；對於外傳黨內初選「棄朱保郭」，王金平除表示沒聽說，也認為有些人私下操作難免，「但絕不是他們陣營裡面做這動作」。

王金平參加志工大會時，開山和尚常律法師肯定王金平是虔誠佛教弟子，並幫助基金會籌建醫院，呼籲基金會全國志工全力支持，談話獲滿場掌聲，王金平回應說，從小與佛教結緣，也是正德基金會志工，他從政秉持菩薩精神，又說兩岸問題影響台灣國際空間與經濟貿易，需儘早解決。（編輯：翁翠萍）1080707