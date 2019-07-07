國民黨反鐵籠公投 蔡總統：像是初選政治動員

（中央社記者葉素萍、顧荃台北7日電）國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投活動，總統蔡英文今天說：「這看起來比較像是初選的政治動員」；對於行政院長蘇貞昌說，國民黨是「黃鼠狼給雞拜年」，蔡總統笑說「聽院長的就對了」。

反對公投法修法，國民黨今天下午在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動。

蔡總統今天出席「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，會後受訪指出，她覺得「這看起來比較像是初選的政治動員」。

媒體追問，前副總統呂秀蓮今天未出席有罪判決撤銷公告儀式，是否因為呂秀蓮反對公投法修法，雙方有嫌隙。

蔡總統說，或許在有些事情有些不同看法，但絕對沒有所謂的嫌隙；公投的議題，稍早蘇貞昌已經跟大家說明清楚，這次修法是希望更能落實公投權力的行使，也希望將來在固定時間舉辦公投，讓大家可以更聚焦在公投議題，有更多時間讓社會對公投做更廣泛溝通討論，這反而有助公投有意義的實施。

蘇貞昌稍早提到「國民黨最沒資格談公投」，過去國民黨一直把公投視為洪水猛獸，這時候卻為了選舉，在那裡「黃鼠狼給雞拜年」。

媒體追問，國民黨主席吳敦義認為蘇貞昌曲解了這場活動，對此，蘇貞昌僅說「黃鼠狼給雞拜年是什麼用心，清楚得很」；說完，蘇貞昌隨即離開，在旁的蔡總統則向媒體補充說，「聽院長的就對了」。

另外，國民黨總統初選參選人郭台銘推出最新競選廣告，主張用100億元成立專責的保險公司，以團保為基礎，只要領有身心障礙手冊就符合投保資格，落實社會正義。

蔡總統受訪提到，政府體系對於弱勢者的保障都有完整系統在進行，當然有些地方或許應該要檢討、更精進，最重要的是，持續籌措財源，改善政府財務，有更多資源可以挹注在照顧弱勢者。（編輯：林沂鋒）1080707