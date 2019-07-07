更多編輯台推薦新聞：
希臘後紓困時代首場大選登場 變天機率高
國際

希臘後紓困時代首場大選登場 變天機率高

航空業3年3罷工 學者建議預告期10至14天陸海空適用
生活

航空業3年3罷工 學者建議預告期10至14天陸海空適用

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

費德瑞17度晉溫網16強創紀錄 首位大滿貫單打350勝
運動

費德瑞17度晉溫網16強創紀錄 首位大滿貫單打350勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
國民黨反鐵籠公投
國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動7月3日下午登場，現場上萬民眾訴求「還我公投」，國民黨5位總統初選參選人也合體同台，
國民黨反鐵籠公投
新聞專題
國民黨反鐵籠公投2/7

中選會：新修正公投法並未增加公投限制

最新更新：2019/07/07 18:12
中選會7日表示，新修正的公投法是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。（中央社檔案照片）
中選會7日表示，新修正的公投法是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）國民黨今天舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，對此中央選舉委員會表示，新修正的公投法是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。

反鐵籠公投凱道大會師下午3時登場，活動訴求反對民進黨政府日前修正公投法，將公投與大選脫鉤，國民黨準備多份「反鐵籠公投」公投案的連署書，盼現場支持者力挺，讓此公投案成案。

中選會下午透過新聞稿表示，民國108年6月21日公布的公民投票法修正條文，由立法委員提案，經立法院三讀通過，新修正的公民投票法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。

中選會表示，上述修正條文，是規範某一特定日為公民投票日，目前進行中的公民投票案，若經公告成立，均可在110年8月第4個星期六同日舉行投票，並未限制或剝奪人民行使公投的權利。

中選會說，新修正的公民投票法，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，也就是說，公投提案、連署及通過門檻，仍然維持107年1月3日公民投票法修正公布後下修的門檻，且連署仍不必附上身分證件影本，並無增加限制人民公投權利的情形。

中選會說明，新修正的公民投票法，將公民投票公告期間，由投票日28日前，延長到投票日90日前，讓公投案有充足討論時間，使社會各界得以對於公民投票案進行理性思辨，讓公投結果可以反映真正民意，以落實主權在民。（編輯：蘇志宗）1080707

延伸閱讀
明年大選不綁公投 中選會：所有案件110年處理
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報