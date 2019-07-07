中選會：新修正公投法並未增加公投限制

中選會7日表示，新修正的公投法是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北7日電）國民黨今天舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，對此中央選舉委員會表示，新修正的公投法是規範某一特定日為公投日，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，沒有對公投新增限制。

反鐵籠公投凱道大會師下午3時登場，活動訴求反對民進黨政府日前修正公投法，將公投與大選脫鉤，國民黨準備多份「反鐵籠公投」公投案的連署書，盼現場支持者力挺，讓此公投案成案。

中選會下午透過新聞稿表示，民國108年6月21日公布的公民投票法修正條文，由立法委員提案，經立法院三讀通過，新修正的公民投票法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。

中選會表示，上述修正條文，是規範某一特定日為公民投票日，目前進行中的公民投票案，若經公告成立，均可在110年8月第4個星期六同日舉行投票，並未限制或剝奪人民行使公投的權利。

中選會說，新修正的公民投票法，並未改變現行提案、連署及通過門檻規定，也就是說，公投提案、連署及通過門檻，仍然維持107年1月3日公民投票法修正公布後下修的門檻，且連署仍不必附上身分證件影本，並無增加限制人民公投權利的情形。

中選會說明，新修正的公民投票法，將公民投票公告期間，由投票日28日前，延長到投票日90日前，讓公投案有充足討論時間，使社會各界得以對於公民投票案進行理性思辨，讓公投結果可以反映真正民意，以落實主權在民。（編輯：蘇志宗）1080707