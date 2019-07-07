藍反鐵籠公投凱道會師 萬人齊呼還我公投

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動下午3時登場，現場民眾高喊「還我公投！」國民黨5位總統初選參選人也將合體同台，並分別發表談話，由於國民黨總統初選競爭激烈，參選人各自的支持者分別舉手牌力挺。

反鐵籠公投凱道大會師下午3時登場，活動訴求反對民進黨政府日前修正公投法，將公投與大選脫鉤，國民黨準備多份反鐵籠公投公投案的連署書，盼現場支持者力挺，讓此公投案成案。

國民黨主席吳敦義會前受訪時說，政府不能隨便窄化、取消人民有的公投權利，因此提出抗議；至於行政院長蘇貞昌指國民黨辦此活動是黃鼠狼給雞拜年，吳敦義說，蘇貞昌講話如果可信，就不必有民主政治。

凱道大會師活動由國民黨發言人歐陽龍、前立委鄭麗文、學者江岷欽、桃園市議員魯明哲、萬美玲主持，彰化以北縣市議會以及立法院黨團也到場力挺，另還有以核養綠、安定力量等民間團體參加。

活動現場約擺放2萬張椅子，各種旗海飄揚，支持者除了手舉國旗之外，國民黨總統初選參選人郭台銘、朱立倫和韓國瑜各自的支持者也分別舉手牌「挺郭有理」、「唯一支持韓國瑜」、「我挺正常倫」等

5位總統初選參選人將在下午4時上台與前總統馬英九和吳敦義同台，並發表演說，發言順序依序為新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中，最後再由馬英九和吳敦義談話。

為避免現場衝突，國民黨也特別安排八百壯士等團體擔任糾察隊，維持秩序。（編輯：林沂鋒）1080707