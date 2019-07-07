初選民調前5藍選將合體轟綠 吳敦義喊非藍不投

國民黨7日下午在台北凱達格蘭大道舉行「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，黨主席吳敦義（前左起）與5名總統初選參選人朱立倫、周錫瑋、郭台銘、張亞中、韓國瑜，以及前總統馬英九等齊聚一堂，攜手高呼口號，展現團結士氣。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

（中央社記者余祥、范正祥台北7日電）國民黨總統初選參選人今天合體反鐵籠公投會師，呼籲下架蔡英文政府；由於明天即將進行初選民調，面對激烈競爭，國民黨主席吳敦義打團結牌喊「非藍不投」；前新北市長朱立倫也說，沒有一個人可以違紀競選、背叛黨的民主。

國民黨今天下午舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，5名總統初選參選人都出席，並發表談話。

郭台銘致詞時批民進黨號稱民主進步，但其實是民主退步黨，也說，民進黨主席卓榮泰去美國時，接機的人沒有一人舉中華民國的國旗，但他進美國白宮時，是戴著國旗帽進去的，他嗆總統蔡英文，「有種戴國旗帽見僑胞，如果不敢戴，就下台。」

郭台銘說，他白手起家、黑手出身，到現在賺國際的錢。若他當選總統，一定到美國簽訂FTA，跟其他國家簽訂單，讓台灣再次崛起、再次偉大。

韓國瑜致詞時說，他今天不跟藍軍講話，要跟綠軍、中間選民喊話，他問，3年前所支持的總統蔡英文，是否有讓人民的生活更好過，台下大喊「沒有。」

韓國瑜說，他接觸到的士農工商各行各業都憂心忡忡，民進黨執政3年來沒有幫助台灣人好好過日子，沒有好好拚經濟、辦教育、照顧弱勢、開創未來，他禿頭打破都想不到為什麼民進黨有這個機會卻不好好奮鬥、打拚。

韓國瑜批民進黨政府，為了鬥爭台大校長管中閔，不惜踐踏學術自由；為了鬥爭韓國瑜，不惜餓死農漁民，不准產品出口大陸，「是腦袋壞掉嗎？」

韓國瑜呼籲綠營支持者不要再被總統蔡英文騙了，選舉到了民進黨不抹黑、不鬥爭已經不知道怎麼選，就是因為執政3年來不用心、拿不出政績。他們這一代要讓台灣人民過好日子，台灣安全、人民有錢，2020一定要下架蔡英文政府。

朱立倫致詞時說，國民黨在進行黨內總統初選，5名國民黨總統初選參選人絕對不是對手，「我們是隊友」。7月15日以後只有一條心，就是團結在一起，沒有一個人可以違紀競選、背叛黨的民主。

朱立倫高呼，台灣的民主要靠大家一起來努力，每一位從政的人「莫忘初衷」，莫忘初衷就是「要台灣更好、中華民國更好，要台灣更好、中華民國更好，7月15日以後，心中只有一個目標，就是國民黨贏、台灣贏、中華民國贏。」

周錫瑋則說，大家都是一家人，只有一個敵人、競爭對手，就是民進黨的蔡英文；張亞中表示，他若當選總統，一定會修改鐵籠公投法，更會以全黨之力協助重啟核四的公投案連署。

國民黨主席吳敦義最後發言時說，相信只要大家團結一心，不論誰出線，其他人都團結支持，「非藍不投」，國民黨一定能贏得勝選，重返執政、撥亂反正。（編輯：蘇志宗）1080707

國民黨反鐵籠公投凱道大會師活動7日下午3時正式登場，黨內總統初選參選人郭台銘（圖）發表談話時，高舉一頂繡有總統蔡英文名字的粉紅色國旗帽。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

國民黨7日舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，下午3時正式登場，黨內總統初選參選人韓國瑜發表談話時難掩激動，台下支持者也熱情回應。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動7日下午3時登場，黨內總統初選參選人朱立倫出席致詞。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

國民黨舉辦的反鐵籠公投凱道大會師活動7日下午3時登場，黨內5名總統初選參選人合體同台，並分別發表談話，圖為初選參選人周錫瑋致詞。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

國民黨7日下午在凱達格蘭大道舉辦反鐵籠公投大會師活動，大批民眾到場力挺，黨內總統初選參選人張亞中也到場與會並發表談話。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日

國民黨7日下午在總統府前凱道舉行反鐵籠公投大會師活動，前總統馬英九（前左2）也到場支持。前左為國民黨總統初選參選人周錫瑋，前右起為參選人郭台銘與黨主席吳敦義。中央社記者吳家昇攝 108年7月7日