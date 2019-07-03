民進黨：國民黨急欲把台灣送中 才該被人民下架

（中央社記者葉素萍台北3日電）中國國民黨主席吳敦義今天呼籲，明年1月大選，讓民進黨這個獨裁退步黨全面下架。民進黨回應指出，國民黨急欲把台灣送中，如此敵我不分的政黨，才應該被台灣人民給下架。

吳敦義今天表示，蔡英文政府為延續政權，無所不用其極，台大校長管中閔遭公懲會公審就是例子，非我族類，都要追殺到底。他並呼籲，明年1月大選，讓民進黨這個獨裁退步黨全面下架。

民主進步黨發言人李明俐晚間透過新聞稿表示，民進黨政府不論在維護國家安全，還是拚台灣經濟，靠的是實際行動，努力讓台灣走在民主、進步的道路上。反觀國民黨為了選舉，以顛倒是非的口水，打擊台灣無所不用其極。今天吳敦義的批評，讓大家再次確認：國民黨是阻擋台灣進步、分化台灣社會的亂源。

李明俐指出，政府的責任是要維持國家整體經濟的穩定。總統蔡英文執政3年多來，調整經濟結構，重新布局全球，不讓台灣經濟被鎖在中國，經濟成績已逐漸開花結果，台灣的經濟成長率已經連續12季正成長，台商回流投資已破新台幣4000多億元。瑞士世界經濟論壇「2018年全球競爭力報告」，把台灣的總體經濟穩定評為全球第一，創新能力也是亞洲第一，證明了台灣的經濟正在穩定的成長。

李明俐表示，日前立法院完成公投法的修正。事實上，公投門檻並沒有變，而是為了避免去年公投綁大選亂象再次發生。同時也讓重大的公共議題在公投的過程中，能充分的進行理性溝通與討論，落實真正直接民主的價值。

她說，國民黨過去刻意用超高門檻及設置「公投審議委員會」的「鳥籠公投法」，限縮人民行使公投。如今用「鐵籠公投」污名化公投法修法，讓人啼笑皆非。

李明俐強調，面對中國的紅色滲透，民進黨政府透過「國安五法」的修法，強化民主防衛機制，防止紅色滲透，確保台灣的民主與自由不受中國侵害。令人感到遺憾的是，當全世界民主國家把中國紅色滲透視為民主危機時，卻看到國民黨為了一黨之私，錯把敵人當朋友，急欲把台灣送中，如此敵我不分的政黨，才應該被台灣人民給下架。（編輯：楊凱翔）1080703