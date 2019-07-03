吳敦義：民進黨只顧選舉 不顧民生經濟

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨主席吳敦義今天表示，蔡英文政府為延續政權，無所不用其極，台大校長管中閔遭公懲會公審就是例子，非我族類，都要追殺到底。他並呼籲，明年1月大選，讓民進黨這個獨裁退步黨全面下架。

吳敦義在中常會前針對當前時局發表談話，他指出，近期以來，民進黨政府不積極檢討台灣出口已經連7黑、景氣燈號連續5個月，亮出代表「趨弱」黃藍燈的經濟低迷情勢，民進黨早早進入選舉機器的模式，強行推動多項極具爭議性的法案與政策，僅為了製造社會對立氛圍，獲取選舉利益。

吳敦義表示，國民黨身為最大在野黨，有責任監督民進黨政府霸道無理的施政，讓全民了解蔡總統激進獨裁妄為的行徑。

他指出，立法院臨時會，民進黨強行推動公投法、國家安全法修法，且利用國會多數暴力行使政治鬥爭，執意通過國家機密保護法修正案及兩岸人民關係條例修正案等，顯然民進黨是基於政黨利益考量，而非從人民利益角度出發。

吳敦義表示，蔡英文政府為延續政權，已經到了無所不用其極的地步，不惜背離公義、漠視民意，利用各種限制民主、阻礙進步的手段，打擊異己、就為了繼續延長政權，管中閔遭公懲會公審就是另一個明顯例子，非我族類，都要追殺到底。

國民黨中常會今天通過第10屆立法委員選舉第8梯次提名案，台北市第1選區提名汪志冰、屏東縣第2選區提名周佳琪、台東縣選區提名李建智、澎湖縣選區提名歐中慨、嘉義縣第1選區提名王啟澧。

此外，針對國民黨總統初選參選人郭台銘尚未簽署初選公約，藍天行動聯盟今天到國民黨中央黨部前抗議，要求黨中央不應姑息鄉愿，應對郭台銘做適當處分。國民黨發言人歐陽龍表示，初選公約本就不是硬性規定，到了這個階段也尊重各參選人的決定。（編輯：楊凱翔）1080703