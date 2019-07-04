送韓國瑜藍鯨玩偶 王金平：我一手就能拿起來

前立法院長王金平（左）4日在高雄與高雄市長韓國瑜（右）一同直播，結束後，王金平致贈韓國瑜一個藍鯨玩偶，祝福韓國瑜「成為這麼巨大的鯨魚」。中央社記者董俊志攝 108年7月4日

（中央社記者劉冠廷台北4日電）前立法院長王金平今天邀請國民黨總統初選參選人韓國瑜直播，直播中王金平贈送了一隻藍鯨玩偶給韓國瑜，並笑說，「這條起碼有30噸重，我一手就把他拿起來」。

國民黨總統初選正如火如荼的進行中，日前宣布不參加初選的王金平，持續邀請參與初選的參選人包括周錫瑋、韓國瑜、郭台銘等人，參與他所主持的「台灣金團結」網路直播節目。王金平下午邀請到韓國瑜參加直播節目，而兩人從高雄市長選舉時的合作關係，到黨內總統初選開始後的競爭，讓此次的直播，格外受到外界關注。

而在今天的直播中，卻沒有太濃厚的政治味，王金平與韓國瑜一同介紹了高雄在地美食，包括麵線、炸雞、奶茶、米糕等美食；以及進行了一場高雄知識王的問答競賽，測驗兩人對高雄的了解程度。節目中，王金平與韓國瑜也玩起了放滿刮鬍泡的砸派機，王金平連贏韓國瑜兩次，讓韓國瑜臉上沾到了不少刮鬍泡，場面輕鬆逗趣，笑聲不斷。

但就在節目最後，王金平贈送韓國瑜一隻藍鯨玩偶，王金平說，今天送給韓國瑜一條魚，這條魚是特大號的，是全世界最大的哺乳類動物，「這條起碼有30噸重，我一手就把他拿起來」，希望韓國瑜喜歡，也能夠成為這麼巨大的鯨魚。韓國瑜則說，「謝謝院長，祝院長年年有餘」。

此外，由於韓國瑜日前在新竹的造勢場合上邀請民眾6日到高雄遊玩，他今天在直播中也再度向收看的網友提出邀約，韓國瑜說，歡迎大家6日到高雄旅遊，高雄可以滿足許多遊客的需要，喜愛接近大自然的山水、溫泉、採購等可以得到滿足。

王金平則說，高雄市將成為貨真價實的國際大都會，希望大家都可以利用機會來遊覽，做各方面的休閒享受。此外，他也向網友介紹高雄的觀光景點，邀請大家可以到壽山、六龜、燕巢、路竹等地。（編輯：楊凱翔）1080704

高雄市長韓國瑜（右）4日應邀參加前立法院長王金平（左）的直播節目，兩人現場玩起「砸派機」，雙方都相當投入，現場笑聲不斷。中央社記者董俊志攝 108年7月4日

前立法院長王金平（左）4日下午邀請國民黨總統初選參選人、高雄市長韓國瑜（右）上直播節目，兩人玩起趣味遊戲「砸派機」，韓國瑜發揮自嘲本領，主動拿起刮鬍膏抹在頭頂。中央社記者董俊志攝 108年7月4日