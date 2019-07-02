侯友宜力挺朱立倫 鼓勵他做自己走中道路線

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統初選參選人朱立倫今天代班主持廣播節目，新北市長侯友宜擔任來賓力挺，侯友宜鼓勵朱立倫繼續走中道理性的路線，談政見、願景，而不是喊口號、登廣告和當網紅，要當一個做事的人。

前後任新北市長今天在廣播節目中同台，媒體詢問，是否代表侯友宜在最後關頭力挺朱立倫，侯友宜開玩笑說，最近朱立倫失業很辛苦，經濟狀況也不好，才來代班主持廣播節目，他當然要來捧場。

朱立倫則說，他跟侯友宜認識多年，他在當立委時就認識侯友宜，真正熟識是他當桃園縣長，而侯友宜是警察局長的時期。

朱立倫說，他跟侯友宜感情好，兩人也會互吐苦水，他們還有3個共同點，都走中道理性的路線、都很尊敬太太、都是6月7日出生。

談起政治人物網紅化，侯友宜認為，政治人物達成政治承諾才是最重要的，網紅可能一時聲量很高，但回歸到行政、執政層面，都是空的、假的，做不出東西。

侯友宜說，現在的人都喜歡看嗆辣的發言，但他的本性不是這樣，他就努力、認真把事情做好。朱立倫說，他們兩人可能是物以類聚，他也走中道的路線。

朱立倫說，很多人跟他說在初選階段，應該要造勢、登廣告，侯友宜說，這不符合朱立倫的個性，「做了就不是你了，路還是要看的長遠」。

朱立倫也不忘提起黨內總統初選對手郭台銘0到6歲國家養的政見，他說，幫助弱勢可以，但他不認為全部都要國家支出，若某些人負擔的起，為什麼要國家養？侯友宜也說，財源也是很大的問題。

侯友宜表示，選舉只是過程，台灣很小都是一家人，他也鼓勵朱立倫繼續走中道理性的路線，統整過去執政的政績，並規劃未來，這樣的路比較長遠、國家也會比較穩定，不過，民眾不一定會買單，他拭目以待民眾可否回歸理性看待一個人。

朱立倫說，他不會畫大餅、喊口號，只會腳踏實地的去做，「韓流（高雄市長韓國瑜）」也好、「台風（前鴻海董事長郭台銘）」也好，他就接受這樣的挑戰，最新的民調結果顯示，國民黨3位主要參選人都贏過總統蔡英文，他自己領先的幅度也滿大的，他會繼續努力，讓穩定的力量受到社會肯定。

明天就是最後一場國民黨總統初選國政願景電視發表會，朱立倫說，他不會靠道具，也不會唱歌，民眾現在對執政黨最大的不滿就是經濟不好，大家希望未來生活的更好，那就要讓專業的朱立倫來。（編輯：鄭雪文）1080702