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傳郭朱配 朱立倫：下週民調現在放話沒意義

最新更新：2019/07/04 11:55
前新北市長朱立倫（前左）4日在國民黨籍立委江啟臣（前左2）陪同下前往台中市東勢區梨園採梨，接受媒體訪問時談及「郭朱配」傳聞，朱立倫表示，下週就做民意調查，希望獲大家支持、肯定，全黨團結一致，現在談任何合縱連橫或放話沒意義。中央社記者趙麗妍攝 108年7月4日
前新北市長朱立倫（前左）4日在國民黨籍立委江啟臣（前左2）陪同下前往台中市東勢區梨園採梨，接受媒體訪問時談及「郭朱配」傳聞，朱立倫表示，下週就做民意調查，希望獲大家支持、肯定，全黨團結一致，現在談任何合縱連橫或放話沒意義。中央社記者趙麗妍攝 108年7月4日

（中央社記者趙麗妍台中4日電）競逐中國國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今天談及「郭朱配」傳聞表示，下週就做民意調查，希望獲大家支持、肯定，全黨團結一致，現在談任何合縱連橫或放話沒意義。

朱立倫上午在國民黨籍立法委員江啟臣陪同下前往台中市東勢區梨園採梨，接受媒體訪問說，希望獲大家肯定、支持，代表國民黨穩穩地贏，台灣一定要贏，不管最後結果怎樣，全黨團結一致，現在不要再談任何合縱連橫或放話，沒任何意義。

至於初選對手郭台銘提0到6歲孩子國家養，朱立倫表示，這是民粹時代，這麼好的大支票，就應趕快贊成或加碼，但他覺得台灣真的沒資格與能力，也不應走向社會主義國家。台灣不同於北歐，0到6歲孩童如果國家養是否公平、付不付得起。

他說，有錢人自己養，中所得者幫忙養，低所得者由國家養較符合公平正義。很多人可能歡迎很豪氣的郭台銘提出的政見，但公帑要好好花，不能花掉下一代的錢。

此外，內政部警政署鐵路警察局高雄分局嘉義派出所24歲員警李承翰昨晚在台鐵自強號上遭男子持刀刺傷送醫不治。

朱立倫表示，這是國人的痛，大家都非常惋惜，大家共同關心未來如何遏止這樣的潛在危險事件。（編輯：李明宗）1080704

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