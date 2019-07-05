君鴻酒店歇業 海霸王集團接手

高雄地標85大樓君鴻酒店歇業，高市經發局5日證實由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下。（圖取自facebook.com/85SkyTowerHotel）

（中央社記者程啟峰、陳朝福高雄5日電）高雄地標85大樓君鴻酒店歇業，高市經發局今天證實由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下。新經營團隊對高雄發展深具信心，投資意願並未改變。

高雄市政府經濟發展局表示，經查君鴻酒店3月間經法院法拍，由海霸王集團二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司標下，5月7日完成所有權移轉登記，市府今天中午接獲君鴻國際酒店股份有限公司申請解散。

經發局商業行政科表示，經聯繫海霸王，公司對高雄發展深具信心，投資意願並未改變，未來投資期程將配合法院辦理履勘、點交，期待儘速完成法定程序以利投資。

對於外界解讀「景氣不佳」，經發局統計，今年1到4月高雄市住宿及餐飲業營利事業銷售額較去年同期增加近一成；整體住宿及餐飲業營利事業銷售呈現成長。君鴻酒店今年3月份已完成拍賣，目前經營權易主與市場景氣並無關聯，高雄市整體住宿餐飲業業績仍穩定成長。

經發局官員說，85大樓為高雄重要地標，君鴻飯店長期支持高雄各項觀光會展活動，期待經營權變動與投資能儘早完成，並確實保護現有員工權益，繼續成為高雄觀光旅遊重要且不可缺少夥伴。

依高市府數據，觀光旅館今年1到5月平均住房率64.75%，較去年同期增加8.8個百分點，單五月平均住房率64.98%更較去年同期大幅提升12.47個百分點。其中，「君鴻」住房率62.19%，較去年同期增加3.75個百分點，單5月平均住房率67.92%，較去年同期增加10.81百分點，今年1到3月平均房價為新台幣2542元，也較去年同期成長4.78%。

高雄市勞工局表示，君鴻歇業預計解雇勞工480人，預留20至30人進行善後事宜，當日會發放6月份薪資及非自願離職證明書。至於7月份薪資因尚須核算，會連同勞工特別休假未休畢折算工資在8月6日發薪日同步發放，惟仍須待公司方正式通報為準。勞工局下午已派員入場訪視，以及時介入協助勞工爭取權益。

高市府消保官表示，若飯店停業，消費者持有飯店發行禮券，禮券如有記載由金融機構負履約保證，可洽詢金融機構處理；如已訂房，可要求業者退費，如不退費，消費者可向消費者服務中心（電話直撥1950）提出申訴處理。

至於高雄市原訂7月在君鴻舉辦的「甄愛高雄群星會」系列活動，將另擇地點，以同等級規格，如期盛大登場。(編輯:孫承武) 1080705