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君鴻酒店聲明歇業 資遣費列優先債權

最新更新：2019/07/05 18:29
高雄85大樓的君鴻酒店驚傳停業，業者5日下午發出新聞稿表示，基於照顧員工責任，除辦理歇業解散外，配合高市府勞工局協助員工爭取權益。（圖取自facebook.com/85SkyTowerHotel）
高雄85大樓的君鴻酒店驚傳停業，業者5日下午發出新聞稿表示，基於照顧員工責任，除辦理歇業解散外，配合高市府勞工局協助員工爭取權益。（圖取自facebook.com/85SkyTowerHotel）

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄85大樓的君鴻酒店驚傳停業，業者下午發出聲明，基於保障公司員工權益，董事會4日緊急忍痛作出歇業解散決定。希望法院體恤近600個員工生計，將資遣費列入優先債權。

君鴻新聞稿指出，自從向債權銀行辦理貸款以來，一直都是正常繳息，決定歇業解散前未積欠工資。經營正常卻遭到銀行突然片面終止合約，導致酒店莫名其妙被拍賣，加上法院未作公正判決，高雄地院執行拍賣速度又出奇的快，這些不公平結果，致使君鴻必須立刻優先保障員工權益而不得不宣告歇業解散。

新聞稿指出，由於高雄地方法院民事執行處異於尋常的在3個月內接連完成3拍，馬不停蹄臨時又訂於7月8日要將拍賣款項實行分配，雖提出訴訟救濟，但面臨實行分配日期迫在眉睫且恐緩不濟急。

為優先保障員工權益，董事會4日忍痛作出歇業解散決定，希望優先保障員工權益，協助員工資遣費等可以依法獲得優先參與分配，希望法院體恤近600個員工的家庭生計，將員工資遣費列入優先債權。

聲明指出，面對高雄地院執行拍賣程序異於常理，在措手不及下，基於照顧員工責任，除辦理歇業解散外，配合高市府勞工局協助員工爭取權益。

另外，對於包括對高雄市政府活動的取消，業者也表達歉意。為保障已預訂餐旅的消費者權益，也已安排轉移相關業者服務。（編輯：黃世雅）1080705

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