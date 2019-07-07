輝達：下一代GPU仍由台積電生產

繪圖晶片大廠輝達7日表示，下一代繪圖處理器仍由台積電生產。圖為輝達視覺運算平台 Quadro。（圖取自facebook.com/NVIDIA.TW）

（中央社記者吳家豪台北7日電）針對與三星電子及晶圓代工廠台積電合作一事，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）營運部執行副總裁梭基斯特今天表示，下一代繪圖處理器仍由台積電生產，近日傳聞不正確。

梭基斯特（Debora Shoquist）發聲明指出：「NVIDIA下一代繪圖處理器（GPU）仍會由台積電生產，近日傳聞並不正確。NVIDIA先前就和台積電與三星兩間公司合作，未來也是。」

至於輝達與台積電和三星的具體合作細節、台積電將生產多少數量的輝達下一代繪圖處理器，輝達聲明並未提及。

南韓媒體日前報導，輝達將以三星的7奈米極紫外光（EUV）製程生產一批繪圖處理器；美系外資查訪供應鏈後，也證明三星確實積極爭取輝達轉單。

不過，美系外資認為，台積電以往與輝達的關係穩固，台積電仍會是輝達7奈米產品的主要晶圓代工廠，而主要客戶尋求第二供應商也是正常做法。由於媒體報導過度誇大台積電7奈米EUV訂單損失，難免影響台積電近期股價，這是因為看法偏多頭的投資人低估了來自三星的競爭，故維持台積電「中立」投資評等與目標價新台幣219元。

亞系外資指出，台積電2020年起的成長主要由先進製程推動，雖然輝達考量價格而轉走部分訂單，但其他主要客戶包括蘋果（Apple）、聯發科、華為、高通及整合裝置製造商的外包商機，預期仍將持續推升台積電成長，重申台積電「買進」評等和目標價271元。（編輯：蘇志宗）1080707