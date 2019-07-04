輝達7奈米轉單 外資：台積電仍是主要供應商

（中央社記者吳家豪台北4日電）繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）證實下一代7奈米繪圖處理器將轉由三星代工，美系外資認為，晶圓代工廠台積電與輝達關係穩固，仍會是輝達7奈米產品的主要供應商，維持中立評等與目標價219元。

台積電股價今天上漲2元開出，盤中最高來到245元，漲幅逾1%，成交量超過1.22萬張。

美系外資發布研究報告表示，根據媒體報導，輝達證實將以三星的7奈米極紫外光（EUV）製程生產一批繪圖處理器，美系外資查訪供應鏈後，也證明三星確實積極爭取輝達轉單。

美系外資指出，考量台積電與輝達以往的穩固關係，台積電仍會是輝達7奈米產品的主要晶圓代工廠，而主要客戶尋求第二供應商也是正常做法。推估輝達2018年占台積電營收約6%到8%，且台積電去年生產約80%的輝達晶片。

美系外資認為，媒體報導過度誇大台積電7奈米EUV訂單損失，但台積電近期股價仍難免受影響，主要因為看法偏多頭的投資人低估來自三星的競爭，以為台積電可以壟斷先進製程市場，事實不然。

考量上述因素，美系外資維持台積電「中立」投資評等與目標價219元。

亞系外資表示，台積電將於7月18日召開法人說明會，市場將聚焦庫存水位、先進製程訂單、競爭壓力及今年下半年展望等。由於華為供應鏈趨穩，加上新款中央處理器（CPU）需求上升，預期台積電下半年訂單動能將逐步復甦。

亞系外資指出，台積電2020年起的成長主要由先進製程推動，雖然輝達考量價格而轉走部分訂單，但預期其他主要客戶包括蘋果（Apple）、聯發科、華為、高通及整合裝置製造商的外包商機仍將持續推升台積電成長，重申台積電「買進」評等和目標價271元。（編輯：郭萍英）1080704