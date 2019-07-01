華為禁令鬆綁助攻 台積電6交易日完全填息

（中央社記者張建中新竹1日電）美國與中國重啟貿易談判，並同意鬆綁華為對美企採購，激勵晶圓代工廠台積電今天股價開高走高，早盤一度達新台幣248.5元，僅花6個交易日便順利完全填息。

美國總統川普在20國集團（G20）峰會場邊與中國國家主席習近平會談，兩人同意美中貿易休兵，川普承諾兩國重啟貿易談判期間，美國不會對中國進口商品加徵新關稅，並同意美國企業可以將沒有很嚴重國安問題的設備賣給華為。

隨著美中貿易關係緩和，美國同意鬆綁華為對美國企業採購，市場看好，有助半導體產業下半年旺季需求升溫，半導體廠旺季營運成長可期。

台積電6月24日除息，每股配發8元現金股息，據統計，台積電近3年都順利完全填息，2016年僅3個交易日即完全填息，2017年花了32個交易日，2018年花了20個交易日。

多數投資人看好台積電今年除息可望維持亮麗表現，不過，另有法人認為，因先前美中貿易戰升溫，華為遭美國列入貿易黑名單，恐影響半導體下半年旺季效應，台積電今年營運面臨成長壓力，將為今年除息行情添增變數。

台積電24日除息當天在外資賣超影響下，股價收在241元，小漲0.5元，填息率僅6.25%，隨後股價還一度滑落至234元，面臨貼息窘境。

隨著美中貿易戰局勢轉變，市場對台積電營運展望與除息行情轉趨樂觀，台積電今天在買盤積極湧入下，股價開高走高，早盤一度達248.5元，一口氣達成完全填息目標，創下近3年最快填息紀錄。（編輯：郭萍英）1080701