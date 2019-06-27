台積電員工薪酬中位數158萬 魏哲家估年賺2.35億

（中央社記者張建中新竹27日電）晶圓代工廠台積電去年全球員工不含退休金及福利的總體薪酬中位數約新台幣158萬元，台積電總裁魏哲家去年總體薪酬約為中位數的149倍，估計達2.35億元。

另外，台積電去年員工新生兒人數達2682人，占台灣新生兒數比例持續攀高，達1.5%，台積電認為，這是優質福利制度的正面成效之一。

台積電107年度企業社會責任報告書出爐，據內容指出，台積電去年全球員工不含退休金及福利的總體薪酬中位數約158萬元，魏哲家與台積電中位數員工總體薪酬比約149比1，推估魏哲家總體薪酬達2.35億元。

台積電去年台灣與中國大陸兩地調薪幅度差異大，大陸地區去年調薪幅度約9%至10%，台灣與其餘地區調薪幅度皆為3%至5%。

台積電表示，公司每年透過薪資調查，衡量海內外各營運據點總體經濟指標及薪資水準進行適當的薪資調整，維持整體薪酬的競爭力。

儘管台灣員工調薪幅度低於大陸地區水準，不過，台積電去年度台灣地區新進碩士畢業工程師全年整體薪酬約32個月本薪，優於業界水準，台灣廠區去年直接員工每月平均收入也達台灣基本工資的3倍。

台積電台灣廠區去年非擔任主管職務的全時員工人數有4萬2605人，薪資平均數為新台幣200.9萬元，高於106年的197.1萬元，也高於全球員工總體薪酬中位數的158萬元水準。（編輯：黃國倫）1080627