鮑爾憂經濟前景 聯準會10年來首降息幾成定局

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）即使美國6月就業數據不俗，聯準會主席鮑爾今天仍說經濟前景並未改善。市場解讀，鮑爾強烈暗示官員月底將決議10年來首次降息，愈來愈多投資人預期聯準會將一次降息2碼。

在鮑爾（Jerome Powell）最新發言激勵下，美股再創歷史新高，標準普爾500指數盤中一度衝破3000點大關，為歷來首見，以科技股為主的那斯達克綜合指數也攻上歷史高點。道瓊工業指數穩定走揚，終場上漲0.3%，止住連3黑頹勢。

鮑爾上午赴聯邦眾議院金融服務委員會作證，預先擬好的證詞在美股開盤前公布。鮑爾發言基調偏鴿派（主張寬鬆貨幣政策），一掃近期經濟數據改善恐減低降息必要性的疑慮，帶動大盤開高走高。

鮑爾指出，經濟前景近幾週並未改善，貿易緊張產生不確定性、全球經濟勁道令人憂心，持續壓抑美國經濟前景。他重申，聯邦準備理事會（Fed）將採取「適當行動」捍衛長達10年的經濟擴張，因應貿易糾紛與全球經濟走弱構成的威脅。

2008年全球金融海嘯爆發後，聯準會將基準利率降到趨近於零，並以俗稱量化寬鬆（QE）的大規模購債計畫提振經濟。隨著經濟緩慢復甦，聯準會2015年底啟動升息循環，逐步將聯邦資金利率目標區間拉高到2.25%至2.5%。

聯準會去年4度升息，今年官員改採觀望態度，利率一直按兵不動。聯邦公開市場委員會（FOMC）6月集會時決議利率不變，但今天公布的會議紀錄顯示，許多官員認為美國經濟面臨的風險加劇，支持降息的理由增加。

鮑爾作證時還提到通貨膨脹隱憂。他警告，低通膨率持續的時間可能比原先預期還長，如此發展強化支持政策偏向寬鬆的理由。

自6月以來，投資人普遍預期聯準會遲早會以降息支撐經濟。但從就業數據觀察，美國經濟沒有想像中疲弱。上週出爐的官方數據顯示，6月非農業就業人口激增22.4萬人，比5月多2倍；失業率雖升至3.7%，仍離50年低點不遠。部分人士質疑，聯準會此時降息是否為時過早。

但鮑爾顯然更在意美國經濟面臨的潛在風險。

被國會議員問及6月就業數據是否改變經濟前景，鮑爾直截了當回答「沒有」。他還表示，聯準會官員6月集會以來，歐洲與中國經濟數據持續不如預期，在國際貿易局勢令人憂心的情況下，企業投資成長已「顯著趨緩」。

對於美國總統川普與中國國家主席習近平6月底達成重啟貿易談判的共識，鮑爾答詢時以「具建設性的一步」形容，但強調這並未消除壓抑經濟前景的不確定性。

FOMC下次集會是在7月30至31日。利率期貨市場行情顯示，投資人認為聯準會屆時宣布降息的機率達100%；超過25%預期降息2碼（0.5個百分點），遠高於昨天的3%。

美銀美林（BofA Merrill Lynch）資深美國利率策略師艾克塞（Ralph Axel）表示，鮑爾藉赴國會作證解釋他為何認為降息是適當之舉，如今市場面對的問題並非降息時機，而是幅度。艾克塞認為，聯準會降息2碼會更有效。

不過，聯準會內部仍有雜音，官員並非一面倒支持現階段降息。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）昨天表示，即使全球經濟成長趨緩、貿易局勢為前景帶來風險，美國經濟仍十分強健，特別是就業市場。在此情況下，他認為降息欠缺具說服力的理由，並預期今年基準利率都不會改變。（編輯：林治平）1080711