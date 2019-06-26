川普頻放砲 聯準會主席鮑爾堅持超然獨立

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國聯準會上週決議利率不變，多次敦促降息的總統川普忍不住放砲批評。聯準會主席鮑爾今天堅守立場，強調央行決策不受政治壓力左右，並警告政治力干預央行殷鑑歷歷在目。

鮑爾（Jerome Powell）重申聯準會看好美國經濟前景，但提到官員正在深思，貿易糾紛形成的經濟變數是否構成降息理由。他表示，許多官員認為支持偏寬鬆政策的理由已增強，「但我們也謹記，貨幣政策不應對個別數據或短期情緒變化過度反應，這麼做只會為前景增添更多變數」。

鮑爾下午出席紐約智庫外交關係協會（CFR）座談會，主講美國經濟與貨幣政策前景，並談及聯邦公開市場委員會（FOMC）18至19日集會後宣布聯邦資金利率目標區間維持2.25%至2.5%的背景與緣由。

鮑爾提到，直到5月初，聯準會對美國經濟前景仍相對樂觀，但之後國際貿易情勢丕變，部分跡象顯示企業已放慢投資速度，原本樂觀的前景面臨愈來愈多風險，「我與同事糾結的問題在於，這些變數是否會持續影響前景，而需要更多政策寬鬆因應」。

隨著美中貿易談判陷入僵局，兩國提高對彼此部分貨品加徵的關稅稅率，全球經濟前景不斷惡化。川普更揚言對尚未受美中貿易戰波及的3000億美元中國貨品加徵關稅，令投資人憂心不已。

鮑爾4日指聯準會將採取「適當行動」維持經濟擴張，市場普遍解讀聯準會開始思考以降息支撐經濟，激勵美股近期再創新高。但聯準會上週決議利率不變，顯然澆了川普一盆冷水，這位不斷對聯準會指手畫腳的總統昨天又在推特發文放砲。

川普寫道，聯準會「不知道自己在幹嘛」，還翻舊帳抨擊聯準會在通膨低迷且全球經濟成長趨緩的情況下升息過快，「如今他們在我們需要降息的時候僵住，像個任性的小孩」。

上週傳出白宮2月曾研究以法律途徑將鮑爾撤職，川普未證實但也不否認，僅說要觀察鮑爾怎麼做，結果聯準會並未如川普所願降息。鮑爾曾多次強調，聯準會決策不會屈服於政治要求，原因在於政治力干預央行運作曾造成通膨失控等嚴重經濟後果。

鮑爾今天在演說時並未點名川普，但他強調聯準會不受「短期政治壓力」左右，並說美國國會之所以選擇保護聯準會，就是因為見過政策屈服於「短期政治利益」常帶來傷害。

在回應台下聽眾提問時，鮑爾指出，聯準會是「非政治機構」，具備不受直接政治控制的超然獨立性，有利於國家、經濟和人民，其他先進經濟體央行也有類似保護機制，「當央行欠缺這類保護，壞事便會發生，美國當然也出現過這類情況」。

他說：「我們畢竟是人，人都會犯錯，但願我們不常犯錯。我們絕不會在人格操守方面犯錯。」

聯準會下次集會是在7月30至31日。利率期貨市場行情顯示，投資人認為聯準會屆時宣布降息的機率達100%。

被問到7月如不降息對金融情勢有何影響，鮑爾表示，聯準會只在乎充分就業、物價穩定、經濟狀態及全球風險情勢，決策目的是幫助實現前述目標，「我們無意影響金融情勢短期變化，而會把眼光放遠，決策以經濟基本面為依歸」。（編輯：陳政一）1080626