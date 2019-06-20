經濟不確定性增加 聯準會為降息打開大門

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天決定維持利率水準不變，但為很快降低利率打開大門，誓言在貿易與其他議題造成的不確定性升高之際，將適時採取行動維持經濟成長。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）說，貿易摩擦與全球成長減緩讓許多成員覺得，降息的理由已經「增強」，但他們還要觀察更多數據才會行動。

聯準會決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）結束兩天會議時，一如預期維持基準利率在2.25%至2.5%的區間不變。

但聯準會備受注目的聲明措詞已與先前不同，不再表示聯準會將對調整利率保持「耐心」，而是指出因經濟「前景不確定性已增加」，聯準會「將會採取適當行動以持續擴張」。

聯準會決策官員雖表決通過維持利率不變，聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）表示反對，他主張這次會議就降低聯邦資金利率25個基點，也就是一碼。

在17位與會決策官員中，如今有將近半數表示願意在今後6個月降低利率。鮑爾並指出，即使是不認為降息是最可能結果的官員也同意，自從上個月的會議以來，貨幣政策「更為寬鬆的理由已經增強」。

他在會後記者會證實，政策可能很快變得更為「寬鬆」，這正是放鬆利率政策的代名詞。

市場幾乎一致預期聯準會今年將降息幾次，而且似乎認為聯準會今天這項表態已經夠鴿派，美國股市三大指數終場都收小紅。

不過，美國總統川普可能對聯準會未降息感到失望。他一直指控聯準會不肯降息破壞他提振經濟的努力。

川普昨天甚至暗示可能將鮑爾降級為理事，但鮑爾今天表示，他認為法律規定很明確，他的任期是4年。他說：「我全心打算做完任期。」（譯者：林治平）1080620