儒鴻和勤加碼投資 台商回流逾4441億元

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部投資台灣事務所今天核准紡織大廠儒鴻、和勤精機、岳豐科技、緯穎科技及一家不具名面板關鍵材料製造商回台投資案，台商回台投資額累計逾4441億元，創造逾4萬就業機會。

投資台灣事務所今天召開第25次聯審會議，會中通過5案，合計投資金額超過新台幣95億元，預估可創造近900個本國就業機會。

其中不具名的上市面板關鍵材料製造商投資金額最高，約達45億元，因考量美中貿易紛爭短期難以平息，決定擴大投資台灣，將在雲林設置面板上游材料製造廠、電池材料產線，導入光學檢測系統與建置自動化倉儲，並在現有廠區擴充產能、增設自動化設備、升級感測器等，持續進行結構優化轉型，朝向高附加價值領域發展，有助強化面板整體供應鏈，預估將帶來200個本國就業機會。

紡織業股王儒鴻也因為美中貿易戰影響，選擇在苗栗溪洲廠投資10.2億元新建數位印花廠，生產高附加價值印花布料，擴大招募60位技術性人才。投資台灣事務所指出，這項數位印花先進技術，不但可提高布料染整競爭力，還能結合儒鴻原有垂直整合優勢，進而提高台灣在紡織價值鏈的關鍵地位。

福斯汽車集團（Volkswagen）、格特拉克（Getrag）、丹佛斯（Danfoss）、特斯拉（Tesla）等國際大廠的主要供應商和勤精機則將投資超過15億元，招募188名專業本國人才，在中科二林廠增設自動化廠房與智能產線設備，建置一條龍式生產作業，並擴大布局高附加價值的新能源及電動車相關產業。

深耕3C電源與網路線材30多年的岳豐科技，過去主要在中國無錫、東莞生產，美國為主要市場，因應美國客戶需求調整產線，將訂單移回台灣生產，規劃投資9億，將現有營運總部暨研發中心搬遷至桃園高鐵特區新大樓，原廠建置新廠擴充產能，同時導入智慧化製程，將新增34個本國就業機會，可望推升美國市場占有率。

決定在南科台南園區打造第一座自有生產與創新研發基地的緯穎科技，同時規劃設置智慧化研發實驗室、全球產品失效分析實驗室、亞太區售後服務及維修中心等，預計投資超過15億元、招募410位專業本國人才。（編輯：鄭雪文）1080711