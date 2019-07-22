林昀儒T2鑽石賽封王 乒出屬於自己的人生

（中央社記者龍柏安台北22日電）出生在教育世家，林昀儒卻選擇一條完全相反的道路，對於他的選擇，家人沒有反對，甚至百分百支持力挺，現在的他已是桌壇炙手可熱的超級新星，而他還不滿18歲。

週日剛結束的T2桌球鑽石賽，林昀儒再次震驚世界桌壇，前兩輪他依序擊敗日本乒乓球名將水谷隼、里約奧運金牌得主馬龍等名將，又在4強扳倒香江好手黃鎮廷，決賽再以4比1強勢拍落前世界球王、目前世界排名第3的中國名將樊振東，拿下純度十足的冠軍金盃。

影片來源：T2 Diamond YouTube頻道

出生在宜蘭的林昀儒，父親是宜蘭大學教授，母親則是壯圍國中校長，林昀儒小學三年級因參加一次桌球育樂營，從此與桌面上不停跳躍、飛快旋轉的小白球結下不解之緣，帶著全家跟他一起栽進桌球的世界。

為了栽培兒子打球，林昀儒的父親可說是砸下重本，不僅自費找來中國籍教練貼身指導，為方便兒子練球，林昀儒宜蘭國小畢業後，雖選擇台北桌球名校麗山國中、內湖高工，事實上他都留在宜蘭自學。

2015年林昀儒以14歲又4個月的稚齡，「跳級」選上當年世界桌球錦標賽成人隊國手，成為台灣桌球史上最幼齒的世桌賽國手，「桌球神童」名號不脛而走。

林昀儒的成功案例，在台灣桌壇也颳起一股旋風，不少家長也跟隨林家腳步，讓小朋友利用自學方式，兼顧唸書和打球。

用創記錄來寫日記，宛如是林昀儒的日常，今年5月他的世界排名來到全球前20，首度超越「桌球小子」莊智淵，成為台灣桌球的新一哥，這也是莊智淵自2002年10月以後，超過16年來首度讓出台灣一哥的頭銜。

下個月17日才滿18歲的林昀儒，如今已是台灣男桌掛頭牌的人物，更肩負奧運奪牌的夢想與希望，但對他來說，他最在意的或許從來都不是獎牌成色或名次，盡情和對手切磋，沉浸在打球的樂趣，才是他一路走來的最大動力。（編輯：陳清芳）1080722