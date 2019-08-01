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台灣桌球神童林昀儒
「桌球神童」林昀儒2015年成為台灣桌球史最幼齒世桌賽國手，傑出表現颳起桌球界旋風。4年後T2桌球鑽石賽，17歲的他依序擊敗各國好手、拍落前世界球王樊振東，再次以冠軍金盃震驚世界桌壇。
台灣桌球神童林昀儒
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台灣桌球神童林昀儒2/8

桌球鑽石賽封王 林昀儒排名寫生涯新高

最新更新：2019/08/01 18:26
國際桌球總會1日公布最新世界排名，17歲桌球小將林昀儒從上個月的16名升至13名，再寫生涯新高。（中央社檔案照片）
國際桌球總會1日公布最新世界排名，17歲桌球小將林昀儒從上個月的16名升至13名，再寫生涯新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北1日電）年僅17歲的桌球小將林昀儒上個月在T2桌球鑽石賽奪得男單冠軍，國際桌球總會（ITTF）今天公布8月最新世界排名，林昀儒從上個月的16名升至13名，再寫生涯新高。

被譽為「桌球神童」的林昀儒，本季在國際舞台打出知名度，他先在6月的世界桌球巡迴賽白金系列的日本公開賽拿下亞軍，7月又在T2鑽石賽馬來西亞站奪冠，排名也跟著一路扶搖直上。

台灣「桌球神童」林昀儒上週在T2桌球鑽石賽馬來西亞站拿下男單冠軍，他坦言，不太習慣受到關注，但他也說：「我更怕贏不了球。」（中央社檔案照片）
台灣「桌球神童」林昀儒上週在T2桌球鑽石賽馬來西亞站拿下男單冠軍，他坦言，不太習慣受到關注，但他也說：「我更怕贏不了球。」（中央社檔案照片）

上個月林昀儒在T2鑽石賽依序擊敗日本名將水谷隼、2016里約奧運金牌得主馬龍，又在4強扳倒香港一哥黃鎮廷，並在決賽以4比1拍落前世界球王樊振東，風光奪冠，就連ITTF官網也撰文報導，認為林昀儒是除日本名將張本智和外，另一名可威脅中國在世界桌壇霸權地位的新星。

林昀儒7月在世界桌球巡迴賽白金系列的澳洲公開賽，男單止步16強，添得900分積分，接下來T2鑽石賽馬來西亞站奪冠則讓他獲得1000分，目前總積分以1萬245分排名第13。

至於台灣桌球名將莊智淵，本月世界排名則從28名滑落至36名，是他自2001年2月以來的新低點，而男單好手陳建安的排名也從39名跌至58名。

至於女子組方面，台灣一姐鄭怡靜排名則小幅下滑1名，來到世界第9，陳思羽則由上個月的32名，回升至25名。（編輯：張芷瑄）1080801

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