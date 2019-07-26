桌球神童林昀儒不習慣受矚目 卻更怕贏不了球

（中央社記者龍柏安台北26日電）台灣「桌球神童」林昀儒上週在T2桌球鑽石賽馬來西亞站拿下男單冠軍，讓他一夕成為體壇矚目焦點，個性低調的他坦言，不太習慣受到關注，但他也說：「我更怕贏不了球。」

林昀儒在T2鑽石賽，先在首輪擊敗日本名將水谷隼，接著又在次輪拍落2016里約奧運金牌得主、中國名將馬龍挺進8強，林昀儒開玩笑說：「看到對馬龍，就覺得隔天就可以去逛街了。」沒想到他一路過關斬將，並在壓軸決賽力壓前世界球王樊振東，成功封王。

由於T2鑽石賽的賽制有別於世界桌球巡迴賽，每局搶11分就獲勝，若比賽超過24分鐘，則採搶5分的特殊賽制，林昀儒被問到將來如果巡迴賽再碰馬龍，有沒有贏球的自信，他靦腆地說：「贏球機率大概從2%變成1%吧。」

首次參加T2鑽石賽，林昀儒覺得很新鮮，他坦言，T2充滿了濃濃的商業氛圍，每次只有一組人馬出賽，全場滿滿都是觀眾，有別於公開賽現場總是冷冷清清，觀眾不太捧場，但他卻說：「我還是比較喜歡沒有人。」

8月17日將滿18歲生日的林昀儒，在過完生日隔天將出征前往捷克參加比賽，被問到比賽目標時，他開啟「省話一哥」模式，「盡自己的努力，打好每一場、一場一場打」。

林昀儒自2015年起接受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，今年邁入第5年，贊助商今天也特別在南湖高中幫他舉辦媒體見面會，面對大批媒體，他顯得有些不自在，但他也說，「比起受矚目，我更怕贏不了球」。（編輯：張芷瑄）1080726