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台灣桌球神童林昀儒
「桌球神童」林昀儒2015年成為台灣桌球史最幼齒世桌賽國手，傑出表現颳起桌球界旋風。4年後T2桌球鑽石賽，17歲的他依序擊敗各國好手、拍落前世界球王樊振東，再次以冠軍金盃震驚世界桌壇。
台灣桌球神童林昀儒
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台灣桌球神童林昀儒1/9

桌球神童林昀儒入圍年度男運動員 締造台灣新頁

最新更新：2019/11/14 11:00
國際桌球總會14日公布2019年球星頒獎典禮部分入圍名單，「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員。（中央社檔案照片）
國際桌球總會14日公布2019年球星頒獎典禮部分入圍名單，「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員。（中央社檔案照片）

（中央社瑞士洛桑13日綜合外電報導）國際桌球總會（ITTF）今天公布2019年球星頒獎典禮部分入圍名單，「桌球神童」林昀儒入圍最佳男運動員，是繼「一姊」鄭怡靜後，史上第2位入圍年度最佳運動員的台灣球員。

鄭怡靜是2017年入圍最佳女運動員，可惜最後不敵中國選手丁寧，與獎座擦肩而過。

18歲的林昀儒目前男單世界排名第10，是史上最年輕打進世界排名前10的台灣男選手。他今年多次在國際級賽事大放異彩，不僅奪下阿曼挑戰賽、捷克公開賽和T2鑽石賽馬來西亞站冠軍，並聯手鄭怡靜摘下中國、香港、阿曼公開賽混雙冠軍。

今年入圍最佳男運動員的選手還包括中國名將馬龍、許昕，以及瑞典球員法爾克（Mattias Falck）。

年度最佳女運動員名單幾乎被中國選手包辦，包括劉詩雯、陳夢和孫穎莎，唯一例外是日本籍的伊藤美誠。

最終評選結果將綜合球迷票選和專業評審，網路投票到本月24日截止。

得獎名單則將於12月11日在中國河南鄭州市舉行的球星頒獎典禮揭曉。（譯者：黃靖貽/核稿：蔡佳敏）1081114

桌球選手鄭怡靜2017年入圍最佳女運動員。（中央社檔案照片）
桌球選手鄭怡靜2017年入圍最佳女運動員。（中央社檔案照片）
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