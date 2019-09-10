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林昀儒捐20萬元獎金 助宜蘭縣免費營養午餐

最新更新：2019/09/10 14:48
台灣桌球小將林昀儒（右）近來在國際賽事屢屢獲獎，10日在宜蘭縣政府捐出新台幣20萬元獎金，做為縣府免費營養午餐政策的經費。縣長林姿妙（左）頒發感謝狀。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年9月10日
台灣桌球小將林昀儒（右）近來在國際賽事屢屢獲獎，10日在宜蘭縣政府捐出新台幣20萬元獎金，做為縣府免費營養午餐政策的經費。縣長林姿妙（左）頒發感謝狀。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年9月10日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）台灣「桌球神童」林昀儒近來在國際賽事屢獲佳績與獎金，他今天捐出其中新台幣20萬元獎金給宜蘭縣政府，做為免費營養午餐政策的經費。

林昀儒今年7月在馬來西亞舉辦的T2桌球鑽石賽奪冠，之後又在捷克桌球公開賽奪冠，首度拿下世界桌球巡迴賽等級的單站冠軍，今年9月最新排名將升至世界第10，創生涯新高，也獲得不少獎金。

為了回饋宜蘭故鄉，林昀儒與父親林學宜今天上午在縣府捐出其中20萬元獎金，支持縣府的免費營養午餐政策。縣長林姿妙頒發感謝狀給林昀儒，期勉他持續為國爭光。

「只要有一點能力，林昀儒就會去學習回饋」林學宜表示，林昀儒平常就會捐助經費給家扶中心或是世界展望會，認養國際弱勢孩童，如今終於有比較大一點的能力在國際賽事上獲得獎金後，就回饋給宜蘭縣，配合縣府免費營養午餐政策；未來如果繼續有能力的話，會再支持縣府政策。

林昀儒說，他會繼續朝明年東京奧運參賽的目標努力下去，希望為國爭光。（編輯：李錫璋）1080910

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