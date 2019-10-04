桌球世界排名第10 林昀儒謙稱還可以

108全運會桌球男子團體賽冠軍戰4日在桃園市立體育館登場，「桌球神童」林昀儒（藍衣）代表台北市出賽，包辦2勝，包括關鍵第4點以3比0橫掃江宏傑，但最終台北市仍以2比3不敵台南市，林昀儒賽後並未想太多，僅說盡力就好。中央社記者黃巧雯攝 108年10月4日

（中央社記者黃巧雯桃園4日電）「桌球神童」林昀儒今年國際賽成果豐碩，排名也躍居世界第10，生涯新高，對於自己本季表現，他今天不改「省話一哥」本色，僅表示「還可以」。

全運會桌球男子團體賽冠軍戰今天在桃園市立體育館登場，林昀儒代表台北市出賽，雖然在與台南市一役中包辦2勝，包括關鍵第4點以3比0橫掃江宏傑，但最終台北市以2比3不敵台南市，挑戰連霸失利，林昀儒賽後也並未想太多，僅說盡力就好。

生涯第2度參加全運會，林昀儒認為全運會比賽不好打，每一場都要抱持著衝擊別人心態，不能太保守。

儘管第1點對決台南市的黃建都時，輸掉首局，林昀儒仍不慌不忙告訴自己「一顆一顆球慢慢打」，最終以3比1逆轉戰局。

林昀儒也稱讚對手，首局戰術發揮地不錯，「好幾顆球都被他（黃建都）拚到」，第2局起自己就照著原本設定的戰術，多準備幾個來回球。

林昀儒今天冠軍戰第4點對決江宏傑，也是自他繼高中以來兩人再度交手，林昀儒並未多談，僅說抱持著平常心。

林昀儒今年國際賽成績亮眼，光是在下半年就在T2鑽石賽馬來西亞站奪冠，並在捷克桌球公開賽一舉包辦男單冠軍、男雙亞軍，排名衝上世界第10，生涯新高，對於本季至今表現，林昀儒依舊低調地說「還可以」。

結束全運會桌球男團賽事後，林昀儒下午混雙繼續上陣，後續將拚男單及男雙賽事，他並透露接下來將前往德國公開賽，休息2週後將參加在日本舉行的世界盃團體賽，後續還有奧地利公開賽、T2鑽石賽以及男子世界盃及年終賽等。（編輯：張芷瑄）1081004