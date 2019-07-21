林昀儒擊敗中國名將樊振東 T2桌球鑽石賽奪冠[影]

台灣「桌球神童」林昀儒21日在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽中獲勝，以17歲年紀寫下傲人紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北21日電）年僅17歲的台灣「桌球神童」林昀儒，今晚在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，最後兩局連拿12分，最終以4比1擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。

T2桌球鑽石賽是今年賽季的全新賽事，整年僅有3站，包括馬來西亞、中國與新加坡，僅有男、女單打各16名選手，參賽的全是世界桌壇頂級球星，林昀儒以不到18歲之姿，一路過關斬將奪冠，寫下台灣桌球傲人的新頁。

桌球鑽石賽的賽制與規則有別巡迴賽，每局雙方就算打成10比10平，先拿下11分的一方就率先拿下，不需淨勝對手2分以上。

此外，一旦比賽超過24分鐘沒打完，接下來則採用Fast 5特殊規則，就是每局先搶到5分的一方就可提前拿下該局勝利。

左手持拍的林昀儒，今天在決賽展現大將之風，首局最多取得10比5大幅領先，先以11比7拿下；接下來手感持續發燙，靠著優異的擰拉頻頻搶攻，開賽在3比2之後連拿4分拉開差距，以11比4連拿下第2局。

連丟兩局的樊振東，第3局開始加溫，開賽就取得4比1領先，林昀儒一路苦追，兩度追到只差1分，可惜沒能一口氣扭轉戰局，以8比11棄守。

所幸林昀儒第4局重整旗鼓，在4比5落後下，一口氣連拿7分，以11比5拿下，也取得聽牌。由於第4局打完，已超過規定的24分鐘，因此第5局開始採取Fast 5的特殊規則。

率先取得聽牌優勢的林昀儒，第5局開賽就勢如破竹連拿4分，最後樊振東回擊失誤，讓林昀儒以5比0「完封」對手拿下冠軍。（編輯：唐聲揚）1080721