更多編輯台推薦新聞：
喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照
國際

喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元
國際

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
林昀儒奪冠 國際桌總官網：媲美日本神童威脅中國霸權
首頁 / 重點新聞

林昀儒奪冠 國際桌總官網：媲美日本神童威脅中國霸權

最新更新：2019/07/22 10:37
台灣17歲小將林昀儒（左）21日在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍，國際桌球總會官網報導讚揚他優異表現，將他與日本16歲神童張本智和（右）相提並論。（左圖取自facebook.com/ITTFWorld，右圖共同社提供）
台灣17歲小將林昀儒（左）21日在T2桌球鑽石賽勇奪冠軍，國際桌球總會官網報導讚揚他優異表現，將他與日本16歲神童張本智和（右）相提並論。（左圖取自facebook.com/ITTFWorld，右圖共同社提供）

（中央社馬來西亞柔佛州新山22日綜合外電報導）台灣小將林昀儒昨晚在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽擊敗中國名將樊振東，勇奪冠軍。國際桌球總會官網報導讚揚他優異表現，將他與日本神童張本智和相提並論。

國際桌球總會（ITTF）官網報導讚揚17歲的林昀儒表現精彩，也恭喜這位超級新星，還形容林昀儒的奪冠不啻是向世界菁英好手傳遞訊息。

報導指出，林昀儒在T2桌球鑽石賽馬來西亞站比賽一路過關斬將，無疑是生涯重大關鍵時刻。

林昀儒在大馬柔佛州新山市（Johor Bahru）比賽首輪以4比0拍落2016年里約奧運男單銅牌得主、日本名將水谷隼；次輪以4比2淘汰里約奧運金牌得主、中國名將馬龍。

影片來源：T2 Diamond YouTube頻道

林昀儒在4強賽手感持續發燒，終場4比0輕取香港一哥黃鎮廷，決賽再以4比1擊敗世界排名第3的中國名將樊振東，抱回冠軍。

國際桌總官網報導說，這次比賽結果對於這位新星來說是一大成就，但從大局來看，意義是否遠勝於此值得探究。

官網報導中提到16歲的日本神童張本智和，說他堪稱是桌球界頂尖中國菁英最大威脅，但如今來勢洶洶者再添一名，這個人就是林昀儒。

報導說，林昀儒的表現出人意料，決賽第5局開賽就勢如破竹連拿4分，最後樊振東回擊失誤，讓林昀儒以5比0「完封」對手拿下冠軍。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1080722

影片來源：T2 Diamond YouTube頻道
延伸閱讀
林昀儒擊敗中國名將樊振東 T2桌球鑽石賽奪冠17歲台灣桌球神童林昀儒 日本公開賽摘銀牌影片／國際桌總年終總決賽 史上最年少張本智和奪冠
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報