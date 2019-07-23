跨境電商陸續開發票 Apple 11月跟進

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）繼Google、Sony等5家跨境電商上半年陸續開始開立發票，另一大手機商店平台Apple預計11月起跟進，屆時民眾不論使用Android或iOS手機購買應用程式服務，都可拿到發票對獎。

財政部表示，已經在台登記稅籍的跨境電商，依法就得比照國內業者開立發票，原則上從今年元旦起有開發票義務，且必須直接導入不印出紙本的雲端發票；不過，考量業者系統建置需要時間，因此今年未開發票暫時免罰，等到明年元旦才會針對未開商店開罰。

財政資訊中心表示，上半年已有5家跨境電商陸續開立雲端發票，包括Google、Sony、美商UpToDate、Digital River GmbH及Various Inc等；尤其Google在3月加入開發票行列後，因發票數量龐大，明顯帶動雲端發票張數及占比明顯提升。

統計2018年雲端發票開立張數共12.67億張，占所有電子發票的比重約18.1%，到今年6月底，雲端發票比重已大幅成長至21.6%，光上半年開立張數就有7.76億張；預計隨其他跨境電商陸續在下半年加入，比重可望再進一步提升。

財政資訊中心指出，此外，Apple已規劃在今年11月開立發票，Amazon也已進入系統測試階段，Uber、Expedia等業者則已在洽詢國內資訊服務業者協助開立，Facebook也承諾將於下半年完成發票開立。

財政部提醒，明年元旦起，未依規定開發票的跨境電商，將比照國內業者受罰，根據稅捐稽徵法第44條規定，就漏開發票行為，處查獲漏開發票金額5%的罰鍰，金額最高不超過100萬元。

從民眾角度來看，下半年起，在大型或主流跨境電商進行線上消費，例如在App Store購買遊戲點數或訂閱音樂串流，也能跟購買實體商品一樣拿到統一發票，唯一差異在於取得的是無實體雲端發票。

財政資訊中心解釋，跨境電商使用者的發票載具，原則上就是民眾當初申請時的電子郵件，例如Google使用者的發票載具就是Gmail電子郵件信箱。民眾消費後，跨境電商會把消費明細、雲端發票寄到信箱，如果中獎，財政部也會透過電子郵件通知。

如果幸運中獎，民眾可以直接到超商利用多功能事務機（kiosk），如i-bon，印出紙本電子發票，再到指定據點領獎。或是使用財政部官方「統一發票兌獎」發票APP，進行跨境電商電子郵件歸戶，中獎獎金便可直接匯入APP綁定帳戶。（編輯：鄭雪文）1080723