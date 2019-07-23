高雄市爭取下水道經費 內政部：全力支持

（中央社記者余祥台北23日電）高雄市副市長洪東煒今天拜會內政部次長花敬群爭取下水道建設經費，花敬群表示，已請營建署持續全力支持建設經費，也期盼高雄市府加速辦理各項已核定補助排水改善工程案件進度，以提升高雄防洪能力。

內政部透過新聞稿表示，為協助高雄都市排水改善工程，近年來內政部透過前瞻及全國水環境改善等計畫已補助24.92億元。

內政部指出，這次高雄市政府提報中央協助補助案，其中道路部分3件，雨水及側溝工程32件，污水工程3件共38件，所需中央補助經費達12億3843萬元。

經市府確認補助優先順序，排水工程18件約3億4746萬元應優先辦理補助，營建署視今年度節餘款辦理情形調整或明年度預算分配時優先調列補助辦理。

至於污水工程部分，花敬群表示，目前全國水環境改善計畫內政部可補助預算37.35億元，其中第一、二批次已核定補助高雄市政府11.52億元，占全國補助各縣市預算30.8%，且相關計畫年度經費均已全數分配完畢，併同道路工程將視全國補助案件結餘情形，再行評估分配。

花敬群指出，為協助高雄市辦理易淹水地區排水改善工程，及中區污水處理廠與老舊管線汰舊換新等事宜，除已請營建署持續全力支持建設經費外，也期盼市府加速辦理各項已核定補助排水改善工程案件進度，以提升高雄防洪能力。

除就工程經費進行交流，花敬群也協請高雄市政府就中央所盤點出之儲備用地評估興辦社會住宅，並請市府儘速開辦社會住宅包租代管第2期計畫。

另外，內政部也協請市府修訂「高雄市社會住宅及公益出租人地價稅房屋稅優惠自治條例」，使參加社會住宅包租代管的房東，地價稅能比照其他直轄市由千分之5降至千分之2；以及配合租賃條例規定，儘速訂定租賃住宅地價稅及房屋稅減徵自治條例，以健全租賃市場，落實居住正義。（編輯：鄭雪文）1080723