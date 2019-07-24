新台幣鈔券藏秘密 央行揭3項貼心設計

現行的新台幣鈔券除了使用不同顏色讓大家容易區分面額，為了便利視障人士辨識，還設計了3種特徵，方便視障者使用。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北24日電）新台幣鈔券的設計蘊含許多巧思，除了多數人都知道的盲人點，央行指出，鈔券其實有3大特徵，可供視障者辨識面額，如凹版面額數（國）字浮凸印紋、面額尺寸差異等貼心細節。

中央銀行臉書官方粉絲團的經營風格走知性路線，除了經濟數據與新聞訊息，也常以淺白易懂的方式說明金融知識，或是提供各項生活小資訊。

央行粉絲團今天便發文表示，現行的新台幣鈔券除了使用不同顏色讓大家容易區分面額，為了便利視障人士辨識，還設計了3種特徵，方便視障者使用，這些設計巧思與先進國家鈔券相比，毫不遜色。

最廣為人知的特徵就是盲人點，央行表示，各面額鈔券正面左側，會有浮凸效果的盲人點圖案；而各面額鈔券正面左上角、左下角及右下角的面額數（國）字，都有浮凸印紋，另外新台幣500及1000元券正面右側的長條狀光影變化箔膜，也有浮凸印紋，容易以觸覺辨識，並具防偽功能。

第三個特徵則是面額尺寸差異，央行表示，5種面額鈔券的尺寸，短邊固定為70公厘，長度則依面額由最低100元券的145mm，依序遞增5mm，而至最高面額2000元券的165mm，有助於將不同面額鈔券並排時，可依長度辨識。（編輯：林興盟）1080724