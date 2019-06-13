20元硬幣太少見 央行盼拉近民眾與2的距離

中央銀行13日在臉書發文表示，為了宣導民眾對原住民族歷史文化的認識，央行在2001年首度發行新台幣20元流通硬幣。（圖取自facebook.com/cbc.gov.tw）

（中央社記者潘姿羽台北13日電）多數人對流通硬幣的認知僅有1元、5元、10元、50元，中央銀行今天於臉書發文表示「您知道央行有發行20元的流通硬幣嗎？」，希望讓更多人知道有20元硬幣的存在，拉近民眾「與2的距離」。

20元硬幣相當罕見，許多民眾並不清楚此為流通貨幣，甚至網路上常常看到有人詢問「這可以用嗎？」。

央行今天特別於臉書發文表示，為了宣導民眾對原住民族歷史文化的認識，央行在2001年首度發行新台幣20元流通硬幣，正面是以1930年霧社事件抗日英雄、賽德克族首領莫那．魯道的肖像以及霧社抗日紀念碑為主題，背面圖案則是蘭嶼達悟族特有的拼板舟。

20元硬幣是由金色外環與銀色內餅組合而成的雙色幣，運用了先進的鑄幣技術，央行說明，若輕轉幣面，可見硬幣正面下方印有西元發行年份「2001」的隱藏文字，具防偽功能；此外，背面有2個凸起的圓點，方便視障者以觸覺辨識面額。

央行在官方網站也說明，1949年發行新台幣以來，隨著經濟快速發展，為了符合老百姓買賣的需要，鈔票、硬幣的面值也有不同；市面可以看到流通使用的鈔票面額共有100元、200元、500元、1000元及2000元等5種，經常使用的硬幣則有1元、5元、10元、20元及50元等5種。

央行表示，20元硬幣可便利民眾交易使用，部分取代10元硬幣的生產與流通，進而減少央行鑄幣成本，對節能減碳也有幫助。（編輯：林孟汝）1080613