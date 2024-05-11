台德啟動首屆民間論壇 建立永續公民對話平台

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（中央社記者林尚縈柏林11日專電）第一屆台德民間論壇將於13日至15日在柏林舉行，雙方將就文化和教育、經濟與科技等多方議題交流，由歐洲議會議員包瑞翰和政治大學社會系退休教授顧忠華擔任論壇共同主席，開啟兩國更廣泛合作與對話平台。

去年12月台灣與德國正式簽署「台德民間論壇」協議，旨在建立一個長期且穩固的公民對話平台，以深化兩國公民社會的交流。

第一屆論壇在柏林舉辦，與會雙方各有12位代表，德方代表團主席包瑞翰 （Reinhard Buetikofer），台方主席由顧忠華擔任。

綠黨籍議員包瑞翰為歐盟重量級友台議員，受命德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接任台德民間論壇主席，他今年3月接受德媒採訪時表示，將和台灣的合作夥伴一起強化本國公民社會對政策形成的影響力和參與度。

他特別強調，德國對台灣的觀察和互動要超越傳統的兩岸關係框架，去了解台灣如何處理歷史，以及保障少數族群權利、促進包容和多元社會等多維度的發展面向。

於政大社會系任教多年的顧忠華具深厚學術背景，專注台灣公民社會發展及現代化進程，也是著名的「韋伯專家」，曾於德國海德堡大學攻讀韋伯（Max Weber）的社會學理論，對於東西方社會結構及文化有深刻理解和研究。

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除兩方代表團主席，德方代表團成員還包括德國聯邦議會與地方議會議員、智庫成員、漢學家和記者；台灣代表團組成則以學界為主，並有3位於立法院有席次的政黨代表、媒體及新創企業負責人。

雙方將在為期3天的會議中討論韌性民主、生態永續、數位治理及經貿戰略等多個議題。去年代表台灣方簽署台德民間論壇協議的駐德代表謝志偉也對此盛事表達高度期待，認為能深化與增進台德實質關係。（編輯：陳惠珍）1130511