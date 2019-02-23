千元大鈔上植物不是玉山薊 興大：是塔塔加薊

中興大學表示，千元大鈔上的薊屬植物，普遍被認為是「玉山薊」，但中興大學森林學系副教授曾彥學團隊研究發現，其實是台灣特有種「塔塔加薊」，與玉山薊非常相似，也是在塔塔加玉山一帶拍攝的。（中央社）

（中央社記者趙麗妍台中23日電）新台幣千元大鈔上被稱為「玉山薊」的植物，經中興大學森林學系副教授曾彥學團隊研究發現，其實是台灣特有種「塔塔加薊」，日前發表於國際期刊PhytoKeys。

中興大學今天表示，千元大鈔上的薊屬植物，普遍被認為是「玉山薊」，實際是一種尚未被命名的菊科薊屬植物，與玉山薊非常相似，也是在塔塔加玉山一帶拍攝的。

中興大學森林學系副教授曾彥學和他博士班的學生張之毅的團隊調查研究，比對玉山薊原始發表的模式標本過後，發現它與原本說的玉山薊是不一樣的植物，而是全新的物種塔塔加薊。

塔塔加薊（左）與玉山薊（中）在葉子及花的外觀形態很有大的不同。（圖取自中興大學網頁nchu.edu.tw）

塔塔加薊是台灣新特有種菊科植物，花期是8月至10月，目前僅侷限在玉山山脈海拔2000至3000公尺的山區，稀有不常見，比較容易發現的地方是位在玉山國公園塔塔加管理站附近公路兩旁開闊地。

生長在塔塔加一帶的塔塔加薊，葉子的裂片明顯較玉山薊細，開著紫色的頭狀花序，小花與總苞片的數量較玉山薊多；玉山薊的植株非常高大，有著大得誇張的葉子，葉子的裂片缺刻成方框狀；白色的頭狀花序盛開時下垂，加上花序基部也長滿像牙籤一樣長長的刺狀總苞片。

興大團隊發現，塔塔加薊與玉山薊的花粉有著很明顯的區別，塔塔加薊的花粉明顯比玉山薊大得多，塔塔加薊花粉表面的刺也明顯大於玉山薊。

玉山薊與塔塔加薊都是只分布在台灣高山的特有種，因為生育地多是人跡罕至的高山，目前看似沒有滅絕的風險，但是像全球暖化這種氣候變遷有可能導致它們分布改變，所以保育工作仍然是必須的。（編輯：吳佳穎）1080223