美司法部宣布 對臉書谷歌等科技巨頭反壟斷調查

美國司法部宣布，將對主要網路平台展開反壟斷調查。司法部沒有點名具體企業，但顯然是衝著谷歌、臉書和亞馬遜等科技巨擘而來。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國司法部宣布，將對主要網路平台展開反壟斷調查，以判定他們是否違反公平競爭與阻礙創新。司法部沒有點名具體企業，但顯然是衝著谷歌、臉書和亞馬遜等科技巨擘而來。

幾家科技巨擘都受到嚴密監督，部分政界領袖呼籲主導市場的巨頭分拆，另有些政治人物則尋求訂定更嚴格的管理規則，以保護隱私與資訊內容。

司法部在聲明中表示，反壟斷部門正在檢視「領先市場的網路平台是否和如何獲得市場支配力，以及是否正在從事減少競爭、阻礙創新或其他傷害消費者的行為」。

司法部還說，調查人員「正在與民眾和他人進行磋商，包括直接了解網路平台競爭情況的行業參與者」。

司法部反壟斷部門助理部長德瑞希（Makan Delrahim）說：「如果沒有有意義的基於市場的競爭紀律，數位平台的行為某種程度上可能不符合消費者需求。」

市場研究公司Moor Insights & Strategy創辦人穆黑德（Patrick Moorhead）認為，要讓大公司分拆不太可能，儘管民主黨籍聯邦參議員、下屆總統大選參選人華倫（Elizabeth Warren）等提出這樣的呼籲。

穆黑德說：「我不認為美國打算分拆這些公司，因為更值得擔憂的是中國科技大廠勢力壯大。」

美國科技巨頭本週將陸續公布最新財報，臉書、谷歌與亞馬遜的獲利能力與市場主導力量都在增強，卻因當前「反壟斷」的政治氛圍而深感壓力。

臉書（Facebook）明天公布財報，市場聚焦臉書最新的獲利情形，並關注去年爆發的濫用客戶個資一案，最後可能遭美國主管機關重罰50億美元（約1567億新台幣）。

替川普競選陣營工作的政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica），去年爆出擷取數百萬用戶個資醜聞後，美國聯邦貿易委員會重啟對臉書的調查，以瞭解臉書是否違反2011年保護個資的和解協議。

亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）母公司Alphabet25日將公布季報；兩家公司都因市場主導力量擴大而面臨壓力。推特（Twitter）預定26日發布財報。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1080724