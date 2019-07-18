亞馬遜疑濫用數據 歐盟展開深入調查

（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）強勢的反壟斷當局今天針對亞馬遜公司（Amazon）展開深入調查，原因是這家總部在美國的電商巨擘遭質疑不當使用官網的客戶數據。

歐盟致力於解決美國科技公司主導市場的現象，這次的正式調查開啟了新頁。谷歌（Google）、臉書（Facebook）與蘋果（Apple）也經常是歐盟監管機構鎖定的對象。

歐盟主管市場競爭的部門希望藉著這項調查，將他們的監管範圍擴大至數據資料領域，這些資料對於當前主導全球網路使用的矽谷大廠而言，可說是最有價值的資產。

主管市場競爭的歐盟執行委員會委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）發表聲明說：「我已經…決定嚴密檢視亞馬遜的商業模式，以及亞馬遜的電商市集和零售業者的雙重角色，以評估亞馬遜是否符合歐盟的市場競爭規範。」

歐盟針對亞馬遜展開的反壟斷調查，著重於亞馬遜對第3方商家提供的服務。這些商家利用亞馬遜接近顧客並拓展他們的接觸面。

歐盟主管市場競爭的部門指出，在提供這些服務時，亞馬遜「持續蒐集商務平台上相關活動的數據」。

聲明說，初步發現顯示，亞馬遜「似乎使用了在競爭上敏感的資訊，像是關於電商市集的賣方和產品以及交易活動等數據」。

展開正式調查程序並不能預判結果如何，但若發現不法，歐盟最高可處以總營業額10%的罰款。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080717