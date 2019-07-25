保障個資 未來國考放榜資訊將遮蔽部分姓名

考試院25日決議，未來國家考試放榜資訊將以「O」、「＊」遮蔽上榜姓名。圖為考生在榜單上尋找自己的名字。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北25日電）考試院今天決議，未來國家考試放榜資訊將以「O」、「＊」遮蔽上榜姓名，必須對照准考證號碼才能確定是否上榜，目的在防止不肖業者非法使用榜單。

考試院今天舉行第246次會議，根據考試院發布的新聞稿，考選部決議國家考試的放榜資訊將調整作法，未來金榜題名不再天下知，也就是在國家考場外看榜單時，必須對照准考證號碼，才能確定是否上榜。

考選部表示，現行榜示方式與內容，最終考試前各分試榜示，因屬考試程序，除了個別通知外，僅以入場證號碼顯示；最終榜示，原則採「全名＋入場證號碼」，但如國安人員特考等，僅採「入場證號碼」。

針對未來榜示資訊的調整作法，考選部指出，放榜資訊將以「O」、「＊」遮蔽上榜者姓名，必須對照准考證號碼才能確定是否上榜，遮蔽姓名雖然可能讓期待分享上榜榮耀的人心情落空，但也可避免不肖業者利用榜單上的姓名做不當使用，甚至發生糾紛事件；此外，對外公報、電子榜單也將同步遮蔽。

考選部進一步表示，遮蔽方式參採一般通例，一般民眾通常是2至3個字的中文姓名，因此以遮蔽第2個字為原則；若姓名為4個字，則以遮蔽第3個字為原則；原住民傳統姓名、外文姓名等特殊情形，將參採一般通例，或依避免侵害個資當事人權益原則處理。（編輯：蘇志宗）1080725