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20萬筆求職個資遭洩 1111人力銀行：報案偵辦

最新更新：2019/07/19 12:29
1111人力銀行求職者20萬筆個資遭國外網站外洩，1111人力銀行表示，這是8年前子網站委託外包製作時，遭到攻擊而被竊取的舊資料，事後已與資安專家、資安制度顧問合作，提升資安。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
1111人力銀行求職者20萬筆個資遭國外網站外洩，1111人力銀行表示，這是8年前子網站委託外包製作時，遭到攻擊而被竊取的舊資料，事後已與資安專家、資安制度顧問合作，提升資安。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）1111人力銀行求職者20萬筆個資遭國外網站外洩，1111人力銀行表示，因為會員資料被國外網站非法露出，今天已向調查局、刑事警察局報案，全面偵辦中。

銓敘部上月底驚爆有59萬筆文官個資，疑似遭到國外網站外洩，影響超過24萬名公務人員，媒體報導，1111人力銀行在同個網站又有20萬筆求職者個資流出，且外洩資訊相當完整，包含求職者的身分證字號、姓名、生日、電子郵件、電話號碼、地址以及工作公司等個資全都露。

1111人力銀行今天發布新聞稿表示，會員資料是提供給合法廠商，作為甄選人才使用，卻遭國外網站非法露出，1111人力銀行今天已向調查局、刑事警察局報案，全面偵辦中。

1111人力銀行表示，這是8年前子網站委託外包製作時，遭到攻擊而被竊取的舊資料，事後已與資安專家、資安制度顧問合作，提升資安，未來也將持續加強個資防護。

1111人力銀行說，已經為所有求職會員投保第三人責任險，金額達新台幣2億元，保障會員權益。（編輯：張均懋）1080719

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