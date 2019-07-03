文官個資外洩因境外攻擊 手法近似中國特定網軍

銓敘部22日接獲情資，知悉國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆。政院官員指出，經調查發現，這些資料在2012年6月就已流出，當時主機遭駭客境外攻擊，手法與中國某特定網軍非常相似。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者顧荃台北3日電）國外網站日前揭露疑似銓敘部掌理的公務員個資59萬筆。政院官員今天指出，經調查發現，這些資料在2012年6月就已流出，當時主機遭駭客境外攻擊，手法與中國某特定網軍非常相似。

銓敘部22日接獲情資，知悉國外網站揭露疑似銓敘部所掌理的個人資料逾59萬筆，範圍為2005年1月1日至2012年6月30日間，中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料，實際影響人數為24萬3376人，欄位包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

政院官員指出，台灣方面在22日透過與友好國家的情報交換機制獲知此訊息，並非如媒體報導所指稱的是「五眼聯盟」（Five Eyes）提供情資。

政院官員表示，國安單位收到國際情報交換後，通報政院資安系統，身兼資安長的行政院副院長陳其邁，立即指示資安體系通報考試院銓敘部，並由政院資安處與國安系統、調查局資安單位，全力協助銓敘部調查。

政院官員說，分析調查發現，駭客採用APT攻擊（Advanced Persistent Threat，進階持續性威脅）手法，從境外攻擊相關主機；資安單位根據電子軌跡與手法分析，發現攻擊手法與中國某特定網軍非常相似。

他說，目前已確認資料流出的日期為2012年6月，只是近期才被公布在網路上。刑事局跟調查局已經針對此事立案偵辦調查，相關主機第一時間都已經下線封存，列為偵辦證據。

至於這次59萬筆公務員個資外洩，是否影響國安與情治人員。政院官員說明，外洩的資料是舊版公文資料庫，銓敘部為收發公文，資料庫內有公務員的部門、職稱、職等、性別等資訊，但不會記載實際工作內容，當然也不會註記國安人員化名或潛入等機密資料。

他說，外洩的是個人基本資料，不涉及任何情報工作辨識，被外洩個資的公務員，可能會遇到盜刷信用卡等風險，跟一般人個資外洩的風險相同，「上綱到國安層次，就是想像力過於豐富」。（編輯：趙蔚蘭）1080703