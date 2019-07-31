男子台電大樓潑漆送辦 稱因申請用電過程不順

台電大樓門牌遭男子潑紅漆，台電已派員將毀損的門牌拆下，由於是中午用餐時間，引發不少路過民眾圍觀。中央社記者蔡芃敏攝 108年7月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台電大樓今天中午遭人潑紅色油漆，警方接獲通報後，將涉案的5旬謝姓男子帶回，初步了解是因為向台電申請用電過程中有不愉快所致，全案將依毀損罪嫌送辦。

台電大樓今天上午約11時30分左右，遭一名男子潑紅漆，台電門牌字體被紅漆遮蔽，地上也殘留滿地油漆。台電已派員將毀損的門牌拆下，由於是午餐時間，引起不少路過民眾圍觀。

台電表示，以前從未發生過類似事件，保全今天發現男子行跡可疑，但來不及制止潑漆。

警方接獲台電公司通報後，立刻派員到場處理，並將涉案謝男帶回派出所偵訊。

警方初步了解，年約50歲的謝男居住在南部，日前因向台電申請用電過程不愉快，今天才到台電大樓潑漆，造成門前兩塊招牌毀損，但未造成他人受傷情事，全案詢後依毀損罪嫌送辦。（編輯：李亨山、林淑媛）1080731