14金融機構搶開放銀行頭香 繳費管理開支一鍵完成

（中央社記者劉姵呈台北11日電）迎戰純網銀，傳統銀行祭出利用開放應用程式介面（API），民眾未來可以暢行無阻使用各種金融相關服務，不用再個別輸入一堆帳號密碼，部分銀行預計最快8月底前推出第一階段服務，滿足民眾生活繳費、管理開支等需求。

開放銀行（Open Banking）是指在取得消費者同意後，透過應用程式介面（API）與其他銀行或是第三方服務供應商（TSP）的合作，藉由取得消費者資料，提供更加個人化、多元的金融服務。

也就說，民眾未來在金控集團旗下的銀行開立活期存款戶頭後，又想在同一集團開立證券公司股票、規劃壽險保單等，可以不用重覆填寫個人資料、接受信用查核，免去繁瑣的申請流程外，也可以使用同一套帳號、密碼，在平台上辦妥所有的金融需求，不用在各網站之間換來換去。

金融監督管理委員會把開放銀行進展，分成商品、客戶和交易等三大階段。第一階段「公開資料查詢」啟動後，民眾就可以從其他業者的API串接到各銀行的商品資訊，甚至可以透過APP直接比較各銀行商品資訊，例如存款、房貸及信用卡利率等。

透過第一階段的發展狀況及各家業者的進度，金管會與銀行公會也會再視情況開放第二階段「開放客戶資訊」，意即在客戶同意前提下，客戶在各家銀行的房貸、存款、基金投資等相關資訊整合；還有第三階段「開放交易資訊」，透過APP可直接連結帳戶扣款。

目前其實已經有某些銀行透過其他方式與其他業者串接交換資料，但TSP業者過去想要串連這些金融機構，得針對一家家銀行的API來做，財金公司表示，財金公司目標是要協助所有金融機構有共通遵守的API設計標準，包括技術和資安標準的規範。

財金公司指出，現在有了這套標準，就可適用所有支援的銀行，舉例像是有手機理財記帳APP業者與銀行合作，民眾就可以串接該銀行的帳戶資料與手機的記帳資料作，消費紀錄、資產狀況可一目瞭然。

根據財金公司的統計，目前總共有24家銀行參與Open Banking，其中有14家已經完成驗證作業系統，正在辦理連線測試的有2家，另外8家還在規劃中。包括凱基銀、台新銀、中信銀、國泰世華銀、合庫銀、華南銀與元大銀等都將是首波完成平台上架的金融機構。

最早開始建置Open API的凱基銀行表示，截至今年7月，「KGI inside」平台已獲得包括通訊軟體LINE在內的18家FinTech業者介接。

凱基銀行金融處資深副總經理周郭傑說明，「KGI inside」最大的亮點在於可提供客戶更便利的生活繳費功能，包括像是能在LINE、CW Money與MoneyBook等記帳APP和Pi行動錢包上串接信用卡繳費，以及管理各項生活開支。另外，還有數位信貸、信用卡辦理以及提供大數據分析及風險管控模組等功能。

台新銀行則與Money Book合作，協助民眾搜尋、比較各家銀行活、定期存款利率或了解匯率資訊等，台新金控資訊長孫一仕表示，可解決消費者過去需要逐家銀行搜尋再做比較的痛點與麻煩，預計在8月底就會上線。

元大銀行也透露，會以支付應用、身分識別與生活繳費為主，消費者可透過商家提供的金流支付工具完成付款，銀行協助後續帳務處理；另外，民眾要進行線上開立存款帳戶、申辦信用卡、貸款等業務時，可採用線上服務授權方式，銀行可直接向政府機關取得如戶籍、所得稅、勞健保等個人資料，做為身分識別、財力等證明，免去自己跑一趟申請證明的時間。

財金公司表示，銀行與新創業者合作，雙方可更多擴展其他客戶，也為銀行帶來交易量與創造多元收入來源，對民眾來說，好像建立了一個市集的概念，裡面應有盡有，為生活帶來更多方便。

無論是純網銀或是開放銀行，往後會有愈來愈多的科技與金融串接應用與服務，趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦建議，金融業者未來除了對稽核的標準更嚴格之外，在資安方面的投資要更多，選擇不同的科技來保護系統，且要與信任的顧問、TSP業者與廠商合作。

洪偉淦建議，過去銀行的高階主管或決策者比較重視作業性風險，像是防洗錢等，但未來必須要必須把重點移到資訊安全網路安全的風險，在擬定前將之視為營運的風險之一，比較好訂定後續流程跟策略以及達到更完善的控管，提升客戶使用的信心。（編輯：林孟汝）1080811