純網銀2家變3家 顧立雄：各有所長符合申設標準

（中央社記者劉姵呈台北30日電）台灣進入純網銀的時代，金管會主委顧立雄今天公布純網銀執照入選名單，因營運模式、目標客群都有差異，結果為LINE Bank連線商業銀行、將來銀行和樂天商銀3家全數入選。

金融監督管理委員會原本規劃開放2家純網銀，今天卻宣布3家都入選。顧立雄表示，主要是為了適度管理市場競爭壓力，但經過審查評選後，基於3家申請者所提的營運模式都不同，目標客群也有差異，3家均有助於提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，可促進普惠金融。

金管會參考近期香港已陸續核發8家純網銀執照，新加坡宣布將開放5張執照，韓國除現有2家純網銀外，今年也再開放申請設立，顯示純網銀的家數界線並非絕對，且依日本及韓國經驗，純網銀市占率仍低，對實體銀行與市場競爭的影響尚屬有限，故金管會審查後建議可考量許可3家籌備處設立純網銀。

金管會於今年2月起開始積極與3家純網銀團隊「將來銀行」、「LINE Bank連線商業銀行」與「樂天國際商業銀行」面試，經過5個多月的審查，主委顧立雄今天親自公布入選名單，3家全數過關，且金管會也估計，3家純網銀從核准到正式開業，因部分業者有純網銀的經驗，最快8個月應可開業，其他業者也早就開始著手籌備，最慢為12個月。

顧立雄進一步說明各團隊入選的原因，LINE Bank連線商業銀行籌備處以社群媒體為基礎，擁有廣大的LINE生態圈使用者為利基；將來銀行可以滿足傳統銀行較少關注、需求未被滿足的客戶，像是具有一定收入但沒有薪資證明的客群、從未與銀行有借貸紀錄的「信用小白」等；樂天商銀則是鎖定30至50歲的白領階級，又因為是電子商務的平台，可以吸引對日本數位金融有興趣與智慧手機重度使用者。

顧立雄表示，3家純網銀各有所長，在評分的過程當中，其實每位不同的評審，在不同的評分序位上，各家都有拿過第一的狀況，以致於3家總分數都相當接近，都符合申設標準，金管會也期待創新模式，能夠帶動傳統銀行在數位金融的創新。

顧立雄也說，全數過關是為了適度的開放，不是要掠奪式的競爭。他解釋，純網銀的定價不能完全沒有考量本身的資金及營運成本、風險控管和合理利潤，先虧本搶市佔率、惡性競爭。

對於純網銀團隊有無提出財務預測，顧立雄表示，初期可能還是會有沒辦法獲利的狀況，但目前也有業者評估要達到損益兩平最快要3年、比較穩健保守的也有5年。

在風險可控制的前提下，顧立雄說，金管會期許比照國外的模式去開放更多創新的模式，包括手機認證的開戶、單一股東的企業戶等，如何能夠做好KYC（認識客戶）身分驗證、洗錢防制的部分，有待純網銀業者在這方面精進，讓傳統銀行也可以互相切磋。

從趨勢上來看，顧立雄強調，純網銀的成立不是分行消失的主要原因，而是這時代使用傳統分行的程度越來越低，新世代在行動裝置上使用金融服務已經是習慣；另外對於傳統銀行影響，要看純網銀開業後的業務的擴展程度。

他說，目前其他國家的例子來看，純網銀均未造成對傳統銀行的威脅，傳統銀行暫時並不會有太大的威脅，金管會更著重的是未來性與創新性這一塊，隨著技術不斷的擴展，帶動傳統銀行數位金融的營運模式進步。

金管會也表示，將督導純網銀落實申請設立時的相關承諾或規畫，包括大股東財務支援承諾等，並持續與中央銀行交流合作，強化純網銀的監理，共同維持金融穩定，將由流動性風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序與消費者保護7大面向來強化對純網銀的監理。（編輯：楊凱翔）1080730