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迎接純網銀時代
純網銀獲准申設名單7月30日出爐，由3家銀行取得執照，分別為中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行，預計在2020年正式開業。
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迎接純網銀時代2/7

金管會核准3家純網銀 央行揭6大成功因素

最新更新：2019/07/30 17:48

（中央社記者潘姿羽台北30日電）金管會今天下午正式核准3家純網銀，外界都拭目以待純網銀是否會發揮鯰魚效應，促使傳統銀行加速金融創新，央行表示，強調安全、效率、創新及客戶體驗最佳化等，是純網銀的重要成功因素。

純網銀是指除了設總行（或辦公室）辦理客戶申訴外，並沒有實體分行提供金融服務的銀行。

金融監督管理委員會下午宣布核准3家純網銀後，中央銀行隨即於臉書官方粉絲團發布文章，直指純網銀是否會影響國內的銀行業市場版圖，並發揮鯰魚效應（catfish effect），促使傳統銀行加速金融創新，外界都拭目以待。

央行日前曾就「純網路銀行之發展與相關議題」發表看法，指出麥肯錫提出網路銀行業務的成功模式有6大要素，純網路銀行也同樣適用，一是專注於價值所在，二是最佳化客戶體驗，三為創新、彈性及快速的組織環境，四是雙軌資訊系統模式，以及第五及第六大要素，創意行銷與建立營運生態圈。

央行報告引用麥肯錫資料，說明「專注於價值所在」，意思是分析目標市場的獲利來源及監理法規，發掘具價值的利基市場，例如新營運模式或新客戶群；「創新、彈性及快速之組織環境」則是指建立涵蓋銀行經營與新科技的跨領域團隊及高階管理核心小組，並提供開放式工作環境。

至於「雙軌資訊系統模式」，意思是應同時運用快速、彈性、客戶導向的前台資訊系統，以及傳統、安全、穩定及交易導向的後台資訊系統。

央行進一步表示，綜合來說，安全、效率、創新及客戶體驗最佳化，是純網路銀行吸引客戶，並取得客戶信賴的重要成功因素，但與電子商務、電信、金融機構等母集團或策略夥伴合作，運用其原有龐大客戶群推展業務，才是純網路銀行能快速壯大且獲利的關鍵；如果純網路銀行只提供較佳的存放款條件，沒有其他利基，這種營運模式未必能長久成功經營。

台灣純網銀才剛起步，不過，央行表示，純網銀在國外已發展多年，英國、美國、日本及南韓都有好幾家純網銀；香港年初至今，也已發出8張純網銀牌照。

央行分析，成功的純網銀大多結合如電信公司、社群通訊媒體、電商等主要股東，因此擁有廣大的客源基礎，並發展出具有利基的新商業模式。

以南韓為例，南韓全國5500萬人口中，通訊軟體Kakao Talk的用戶就超過4300萬人；南韓媒體報導，純網銀Kakao Bank挾帶主要股東Kakao Talk的龐大客戶群優勢，並透過提高存款利率、降低銀行手續費的方式，順利發揮鯰魚效應。

央行也補充，南韓傳統銀行業面對純網銀的衝擊，被逼得不得不調降貸款利率及多年不動的手續費。（編輯：楊玫寧）1080730

地機族
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