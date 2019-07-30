原生數位銀行王道銀 樂見純網銀加入

（中央社記者劉姵呈台北30日電）純網銀評選結果將在下午公布，上線逾2年的數位銀行王道銀行副董事長駱怡君今天表示，樂見純網銀業者的加入，未來如何獲利、遵守法令及風險控管最重要。

王道銀行自2017年從工業銀行轉型為商業銀行後，成為台灣首家以虛擬通路為主的原生數位銀行，過去以原生數位銀行之姿，推出數位銀行帳戶、機器人理財，統計目前開戶數已逾30萬戶，且有約3成用戶為既有存戶推薦新戶使用。

對於下午金融監督管理委員會即將公布純網銀名單，駱怡君表示樂觀其成，她認為不僅是純網銀，各家銀行都需要有自己的獲利模式，王道銀行雖是原生數位銀行，但也結合新舊的力量，上線2年目前已經開始跨過獲利成長曲線。

駱怡君說，目前至少系統硬體都建構完了，軟體的部分以前是多方的嘗試，未來會往消費者需要的層面多著墨；她也補充，新興企業一定要先經過獲利的成長曲線，才能站得穩，對於純網銀來說，未來如何獲利、遵守法令及風險控管才是最重要。

王道銀行去年發行的彩虹認同卡、浪浪認同卡，統計發卡量均上萬卡，今天宣布推出喜憨兒公益認同卡及均一教育公益認同卡，以特色發卡搶攻市場。駱怡君也表示，對於公益認同卡發卡數量目標，希望能愈多愈好，明年至少規劃會發4張公益認同卡，今天宣布推出公益認同卡，不僅是將企業社會責任結合金融本業，也將消費與公益作結合。

王道銀行表示，今天發行的均一教育公益認同卡、喜憨兒公益認同卡，每1筆消費王道銀行提撥0.2%，將捐贈給2基金會，持卡人也可獲得國消費1.1%、海外1.6%不限通路的高額現金回饋。（編輯：楊凱翔）1080730