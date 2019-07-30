純網銀放榜 樂天最快明年4月掀鯰魚效應

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北30日電）純網銀申設名單今天出爐，正式啟動台灣純網銀元年，獲准申設的業者表示，將鎖定年輕族群提供互動式的金融服務；樂天國際商業銀行則表示，可能取經日本經驗，用點數串連所有使用者。

金融監督管理委員會今天公布純網路銀行獲准申設名單，由中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及樂天國際商業銀行等3家業者都入選。金管會主委顧立雄表示，經過審查評選後，基於3家申請者所提的營運模式都不同，目標客群也有差異，均有助於提升客戶使用金融服務的便利性及滿足消費需求，可促進普惠金融。

金管會期待純網銀發揮「鯰魚效應」，刺激台灣金融科技創新。純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處，藉由跨業合作發揮綜效。顧立雄也說，純網銀預計要花上8個月的時間建置系統，換算最快明年4月就能上路，記者追問是哪家業者，顧立雄則說，股東團隊為純金融的業者。

樂天國際商業銀行股東結構，包括國票金持股49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股51%組成，是3家當中唯一的純金融團隊。

樂天商銀籌備處負責人魏啟林在新聞稿中表示，對國票金控來說，獲准成立純網銀是完成金控版圖最後一塊拼圖，能夠提供給客戶更完整與多樣的專業金融服務，有助提升國票金控經營綜效。

國票金發言人邱銘恩也對中央社記者透露，自籌備時期到現在，樂天就參考在日本的經驗，敲定大多純網銀業務的細節。舉例來說，日本樂天生態圈的核心是超級點數，會將部分獲利以超級點數回饋給客戶，每年在日本提供價值超過2000億日圓的超級點數。

日本樂天銀行是首家直接投資台灣的日本銀行，是日本最大且獲利第一的純網路銀行，累積超過18年的純網銀經驗，開戶數超過720萬戶。

樂天未來在台灣也將利用集團在30個國家的全球生態圈資源，以及全球約13億2000萬會員，包括電商、信用卡、電子書等不同的服務與事業群，透過「樂天超級點數」，串連所有的使用者。也就是說，未來樂天國際商業銀行的客戶也能夠同享樂天超級點數所帶來的各種好處。

「國家隊」將來銀行籌備處執行長劉奕成也在聲明中表示，取得設立許可對團隊意義甚鉅，更是將來銀行落實「普惠金融」責任的開始。籌備處團隊自籌設開始，密集研究海內外趨勢、積極布建生態圈，以資訊安全為最優先的擘劃項目，籌設未來上線服務。

劉奕成表示，未來將結合智慧裝置及人工智慧等技術，提供融入日常生活且互動式的金融服務，並藉由跨業合作、Open API（開放應用程式介面）等方針，提供客戶多元化服務並與銀行相結合的生態系。

在亞洲擁有廣大用戶為利基的LINE Bank則表示，將會用心傾聽消費者需求，致力成為消費者信賴的全民銀行，並深耕台灣市場、培育金融科技人才，透過純網銀無遠弗屆的服務，讓更多消費者享受到普惠金融。（編輯：楊凱翔）1080730