拿下純網銀執照 中華電：預計明年上路

（中央社記者吳家豪、江明晏台北30日電）純網銀獲准申設名單出爐，由中華電信領軍的國家隊「將來網路銀行」雀屏中選，預計於2020年開始提供服務。中華電信表示，投資純網銀是布局數位金融商機重要的一環，將可為母公司挹注更多營收動能。

經過5個多月審查後，純網路銀行獲准申設名單今天出爐，金融監督管理委員會主委顧立雄親自公布名單，將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行都拿下執照，較外界預期的「3搶2」局面變成通通有獎。

中華電信領軍的將來銀行，年初經歷花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿風波後，中華電持股從30%擴大至41.9%，其他股東則有兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯9.9%、凱基銀7%、關貿2.1%。董事長由前蕃薯藤創辦人陳正然出任，執行長、總經理分別由劉奕成、梅驊兩大金融科技跨界戰將擔任。

將來銀行股東組成多元，橫跨電信、金融、零售等產業，未來將運用各股東優勢，例如中華電信的資訊流、兆豐銀行的金流、全聯的通路與新光金控的產品服務，打造全新的金融創新應用平台，提供更創新、更趣味的金融服務。

舉例來說，將來銀行將專注在零摩擦的使用者體驗，例如跨載體的使用介面、安全可靠的生物識別、從使用者的角度來重塑並提升使用者信用價值，幫助使用者更快、更好、更輕便的取得服務和完成服務。

中華電信今天發布聲明表示，依據將來銀行籌備辦公室的規劃，將來銀行取得純網銀執照後，預計於2020年開始提供服務，推動台灣金融產業邁入下一世代。

中華電信進一步表示，中華電信是資通訊服務的領導品牌，尤其在資安、大數據、雲計算與區塊鏈等領域有技術優勢，也擁有多項金融科技（FinTech）專利。投資純網銀是中華電信布局數位金融商機重要的一環，中華電信會持續深耕數位金融領域，為企業客戶提供金融科技相關的專業資通訊服務，並累積產業經驗，也希望透過參與純網銀的建置，為消費者創造更便利的數位生活。

市場也看好，未來將來銀行若取得純網銀執照，將藉由大股東中華電在新興科技優勢，加上既有股東超過千萬的潛在用戶基礎，以及零售業者通路物流與龐大客群人流，加速匯流金融與科技領域的強項，帶動5G、大數據、人工智慧、物聯網、MOD、行動支付、區塊鏈、雲端、資安及智慧城市等產業發展。

不過，由於傳統語音收入下滑、資費長期低價競爭，電信產業面臨轉型壓力，且年底5G頻譜競標將產生龐大的標金與網路建設費用，加上市場推估，純網銀前3年恐難獲利，相對中華電其他轉投資公司多是獲利小金雞，純網銀初期營運恐成包袱。

中華電高層信心滿滿分析，台灣金融市場中，至少有7成的業者還沒進行大規模系統改造，有龐大潛在商機有利可圖，中華電自建機房，在雲端與資安上早已累積強大基礎，未來再透過經營純網銀累積實際經驗，更有助於打入金融企客市場，為母公司挹注更多營收動能。

台灣大哥大總經理林之晨今天出席活動時也指出，台灣傳統銀行的門檻越來越高，越來越不喜歡中小企業和低價值的個人客戶，意味著傳統銀行的商業模式較難去服務這些客戶，這就是純網銀的機會。

不過，林之晨直言，純網銀沒有實體據點，要服務客人就必須透過電信公司等業者，例如透過電信公司可提供個人或企業各種不同的手機或智慧家庭、智慧工廠、智慧醫療等解決方案，搭配金流、保險、貸款等金融服務，讓電信業者可以在特定時間點推薦適合的方案給客戶，成為純網銀的一種通路。

遠傳電信進一步表示，未來在5G高速連網能力發展之下，各種連網應用場景都可提供純網銀的金融服務，除了「瞭解你的客戶」之外，電信業的5G技術與物聯網結合，將協助純網銀生態圈的新突破與新發展，以數位技術來貼近消費者的金融需求，讓金融活動更生活化、載具多樣化、使用更便利。（編輯：林孟汝）1080730