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純網銀獲准 LINE Bank：秉持負責任創新信念

最新更新：2019/07/30 18:36
純網路銀行獲准申設名單30日出爐，取得執照之一的LINE Bank籌備處表示，未來將秉持負責任的創新信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗。圖為LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（檔案照片）中央社記者吳家豪攝 108年7月30日
純網路銀行獲准申設名單30日出爐，取得執照之一的LINE Bank籌備處表示，未來將秉持負責任的創新信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗。圖為LINE Bank籌備處執行長黃以孟。（檔案照片）中央社記者吳家豪攝 108年7月30日

（中央社記者吳家豪台北30日電）純網銀獲准申設名單出爐，3家全部過關，取得執照之一的LINE Bank籌備處表示，未來將秉持負責任的創新信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗，規劃最適合台灣全民的純網銀服務。

經過5個多月審查後，純網路銀行獲准申設名單出爐，今天由金融監督管理委員會主委顧立雄親自公布名單，由中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行都拿下執照。

對此，LINE Bank籌備處今天發布聲明表示，LINE Bank籌備處全體發起人感謝此次金管會純網銀審查會的肯定，很高興可以成功取得純網銀設立許可。未來，LINE Bank會應用人工智慧（AI）、大數據及各式金融科技，秉持「負責任的創新」信念，為全民提供創新、安心的個人金融體驗。

LINE Bank籌備處表示，會用心傾聽消費者需求，致力成為消費者信賴的全民銀行，並深耕台灣市場、培育金融科技人才，透過純網銀無遠弗屆的服務，讓更多消費者享受到普惠金融服務。

LINE Bank籌備處發起人組成包括LINE Financial台灣持股49.9%、台北富邦銀行持股25.1%，以及中國信託商業銀行、台灣大哥大、渣打國際商業銀行、遠傳電信、聯邦銀行各持股5%，金融業持股比例合計40.1%。

LINE Bank籌備處指出，期待透過結合網路通訊平台、金融業和電信業的頂尖夥伴強強合作，一起規劃最適合台灣全民的純網銀服務。

LINE Bank籌備處也表示，台灣是LINE在亞洲布局中非常重要的市場，目前有2100萬用戶，此次與合作夥伴在台灣取得純網銀設立許可，期待推動台灣金融市場邁向金融科技的重要里程碑。（編輯：楊玫寧）1080730

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