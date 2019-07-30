純網銀執照出爐 國家隊LINE Bank樂天全過關

經過5個多月的審查後，純網銀獲准申設名單出爐，由中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行都拿下執照。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉姵呈台北30日電）純網銀獲准申設名單出爐，金管會歷經5個月的審查，今天由主委顧立雄親自公布名單，原本只打算發出2張執照，但出乎外界預料，結果3家全過關，預計在2020年正式開業。

金融監督管理委員會去年宣布開放純網銀設立，希望發揮「鯰魚」效應，刺激銀行提供創新金融服務，今年2月起開始積極與有意爭取純網銀執行的3家團隊面試，經過5個多月的審查後，下午公布入選名單，由中華電信領軍的將來銀行、LINE Bank連線商業銀行及國票金與日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行都拿下執照。

純網銀入選團隊的股東結構如下：

第一家入選的為由中華電信領軍的將來銀行，年初經歷花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿風波後，中華電持股從30%擴大至41.9%，其他股東則有兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯9.9%、凱基銀7%、關貿2.1%。股東組成最多元，橫跨電信、金融、零售等產業。

第二家則是由LINE Bank籌備團隊股東結構則包括LINE Financial台灣持股49.9%，台北富邦銀行持有25.1%，中國信託商銀、聯邦銀行及渣打銀行各出資5%；電信業的台灣大哥大、遠傳電信各持有5%，涵蓋數位行動、金融服務、電信資通訊3個領域。

連線商業銀行（LINE Bank）籌備處執行長黃以孟2019年年初受訪時表示，LINE Bank若取得純網路銀行執照，預計2020年1月正式開業。（中央社檔案照片）

第三家由國票金及日本樂天集團所組成的樂天國際商業銀行股東結構，包括國票金持股49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股51%組成，是當中唯一的純金融團隊；分析其董總座的背景，董座簡明仁也是3家當中唯一擁有豐富銀行經驗的人，總經理佐伯和彥更不用說，在日本樂天就是以純網銀起家。

金管會純網銀審核會，由5位金管會代表、4位外部專家學者組成9人小組審查委員，依財務能力（10%）、持股超過10%發起人及預定重要負責人適格性（20%）、營運模式可行性（40%）、管理機制妥適性（30%）等4大審查項目進行審查。（編輯：林孟汝）1080730