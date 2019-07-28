純網銀為金融創新注活水 3至5年後恐衝擊來襲

迎接純網銀時代專題3（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北28日電）7月底將公布2張純網銀執照，替台灣金融創新注入活水，業者分析，開放純網銀後的3到5年，才是衝擊真正來臨時間點，而數位銀行也蓄勢待發，強化虛實整合優勢。

科技進步逐漸顛覆傳統銀行營業模式，據金融監督管理委員會統計，至2018年底，數位銀行開立戶數已逾150萬戶，比前年同期暴增2.8倍，在開辦數位帳戶的25家銀行中，戶數最多的是台新銀行Richart高達77.3萬戶；第2名為王道銀行O-Bank約31.5萬戶；第3名是國泰世華銀KOKO BANK約24.1萬戶，第4名是華南銀7.1萬戶，第5為兆豐銀3.3萬戶。

因應純網銀時代，王道銀行將強化自身通路客戶體驗，並將尋找策略聯盟，把金融服務運用在其他網路平台上面作串聯。（王道銀行提供）中央社記者劉姵呈傳真 108年7月28日

王道銀行的前身為台灣工業銀行，2017年洞察趨勢正式轉型為商業銀行，成為國內首家原生數位銀行、跨足個人金融領域。王道銀行企業溝通部資深協理蕭至佑也透露，未來將更積極強化自身通路客戶體驗外，也會尋找策略聯盟，串聯其他網路平台推出金融服務。

不同於傳統銀行，數位銀行跟純網銀界線模糊，蕭至佑指出，儘管王道銀行還有實體分行，但數位已躍升為最主要的通路，公司這幾年最注重的是獲客率的部分，以及如何優化金融服務，包括存款、轉帳、投資理財等交易。

華南銀行主管認為，純網銀問世預計將加劇國內金融市場的競爭，不過也會刺激傳統銀行邁開腳步前進，降低成本、提高效率，增加異業結盟的意願及機會，給客戶更好服務；為留住既有客戶，傳統銀行預計將加碼，提供與純網銀相當的優惠利率，最終得利者還是消費者。

不過他也認為，開放純網銀後的3到5年，才是純網銀衝擊真正來臨的時間點，屆時法規環境預期將更為開放，網銀客群應該也會更為穩固。

蕭至佑也認為，純網銀可帶動台灣的數位金融發展，發揮鯰魚效應，但數位化的進程一定是全面的影響，對每一家銀行來說，都會遇到定位的問題，如何在兼顧創新、安全之下，發揮自身的優勢，找出獲利模式才是關鍵。

系統與資安防護燒錢 韓純網銀K-Bank迄今未獲利

從3大純網銀團隊的股東結構來看，背後都有銀行業者投資，像是LINE合作夥伴有台北富邦銀行、中國信託商業銀行、渣打銀行與聯邦銀行；國家隊將來銀行以中華電信為首，銀行有兆豐銀、新光金；樂天商銀則是結盟國票金。

對於其他沒有參與純網銀的傳統銀行，台經院產業分析師陳衍潔認為，銀行可能評估後認為，不需要透過加入純網銀才能增加競爭力，可以採取自身的數位轉型因應金融科技衝擊，包括系統設備改善、人才的培養與補充等，未必要加入純網銀才能發展。

舉例來說，國泰世華銀行未參加任何團隊，但國泰金總經理李長庚去年第3季法說會就曾公開表示，不是不做純網銀，只是把目前較多的資源投入在數位銀行，也對純網銀樂觀其成，希望業者一起把市場作大。

另外，民營銀行主管也分析，儘管純網銀不需要有像銀行一樣的經濟規模，投入分行、人員的高成本，但全數位化服務背後所需要的系統建立、資安防護措施等，都是最「燒錢」的地方。

以韓國的純網銀K-Bank為例，剛推出時僅花了一個月時間就累積50萬戶，且背後有最大股東韓國電信KT主導，使K-Bank掌握廣大的基本客群。不過，好光景才持續一年，K-Bank後來發行新股增資失利，成立至今仍持續燒錢，尚未獲利。

由此可見，各家銀行有自己的資金運用跟投資考量，或許在尚未明朗化的態勢下，加入純網銀反而會對企業獲利和利產生更大變數；不如選擇增強自身的數位分行可能更好，也能利用現有的資源支持，去擴充更多元的數位金融服務。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1080728